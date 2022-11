Vinotéka v Zámecké Česká Lípa a Město Cvikov vás již po páté zvou na degustaci vín. Ochutnáte moravská, především svatomartinská vína. K poslechu bude hrát cimbálová muzika Dušana Kotlára. V ceně vstupného 6 vzorků dle vlastního výběru.

Ples k 95. výročí založení ZUŠ Česká Lípa

KDY: Pátek 11. listopadu v 19:30

KDE: Velký sál ZUŠ Česká Lípa

ZA KOLIK: 150/200 Kč



Po pěti letech se můžeme opět setkat a zatančit na Plese ZUŠ Česká Lípa, tentokrát u příležitosti 95. výročí založení školy 1927-2022, a to v pátek 11. listopadu od 19:30 hodin na Velkém sále ZUŠ. Těšit se můžete na pestrý program, mimo jiné zahraje Komorní symfonický orchestr, k tanci Jazzová Farma a Big Balls. Večerem vás provede moderátor Jiří Gottlieber. Předprodej vstupenek ve všední dny 15.00 - 18.30 hodin ve vrátnici ZUŠ.

Dialogy

KDY: Pátek 11. listopadu v 19:30

KDE: Městské kino Nový Bor

ZA KOLIK: vstup zdarma

Vernisáž výstavy obrazů a objektů Marty Kerimidu. O hudební doprovod se postará Miloš Vacík. Marta Kerimidu se narodila v roce 1984 v Ostravě. Výtvarné tvorbě se věnuje od dětství ačkoliv studovala jiné obory. Velkou mírou ji ovlivnilo studium judaistiky a teologie. Nyní pracuje v sociálních službách jako pečovatel s tělesně a duševně postiženými lidmi. Tato výstava "Dialogy" zobrazuje její vnímání života/světa a dialogu s ním. Také osobní bolesti a následným, až někdy nutkavým, puzením se ptát.. Komunikovat.. Vést dialog.. S okolím.. Se sebou.. S Bohem… Můžete zde vidět olejová a akrylová plátna, akvarely, kresby, hliněné a skleněné objekty.

Víkend Křišťálového údolí

KDY: Sobota 12. listopadu a neděle 13. listopadu

KDE: Liberecký kraj

ZA KOLIK: vstup zdarma



Letos již potřetí otevřou své brány desítky sklářů, výrobců bižuterie nebo vánočních ozdob v celém Libereckém kraji. Návštěvníci Víkendu Křišťálového údolí se budou moci vydat i do muzeí a středních sklářských a uměleckých škol v Jablonci nad Nisou, Železném Brodě, Kamenickém Šenově nebo Novém Boru. Novinkou letošního ročníku je rozdělení na sobotní a nedělní program. Sobotní se bude konat v Lužických horách. V sobotu tak budou otevřené provozy na Novoborsku a Kamenickošenovsku, návštěvníci se mohou vydat do velkých provozů novoborského Crystalexu nebo Preciosa Lighting v Kamenickém Šenově, ale i do malých hutí, jako je třeba ta, kterou provozuje Jiří Haidl ve Svojkově nedaleko Sloupu v Čechách. Nedělní program se potom soustředí do Jizerských hor, Českého ráje a Krkonoš. Představí se například Preciosa v Desné, Glassor v Liberci nebo Jan Pesničák v Josefově Dole. Otevřena bude i výstava Zdeňka Lhotského v Železném Brodě nebo dílna Josefa Novotného v Heřmanicích u Frýdlantu. Poprvé se představí i subjekty na polské straně Krkonoš – huť Julie v Piechowicích a Krkonošské muzeum se stálou expozicí skla v Jelení Hoře. Více informací a kompletní program najdete na www.crystalvalley.cz.

Svatomartinský jarmark a Krůtí hody

KDY: Sobota 12. listopadu v 11 hodin

KDE: areál rostlinné výroby nad Zátiším, Brniště

ZA KOLIK: 50 Kč, děti zdarma

Všichni milovníci tradic, bujarého veselí a dobrého jídla jsou zváni do Brniště na šestý ročník Svatomartinského jarmarku spojeného s Krůtími hody. Přijďte si s celou rodinou užít den plný dobré nálady, ochutnat devatero chutí krůtího masa a seznámit se s tradičními řemesly a produkty regionálních výrobců. Brány jarmarku se otevřou v 11:00 v areálu rostlinné výroby nad areálem Zátiší v Brništi a těšit se můžete na pestrou nabídku výrobků k jídlu i potěše. Pro malé i velké labužníky bude připraveno několik stánků s krůtími specialitami z grilu i kotlíku, pro vinaře bude zase k dispozici bohatá ochutnávka vín. Během dne se při svém šermířském vystoupení představí ústecká Skupina historického šermu Lepus z Libochovic. Pro dětské návštěvníky bude připraveno veselé představení, a to Královská bolístka s interaktivními prvky pro zapojení diváků v podání divadelního uskupení Princeznino divadlo Libchava, které jistě potěší i dospělé. Celý den završí svatý Martin, který přijede na svém bílém koni a v čele průvodu vás povede přes celý areál. Na programu jsou jako vždy také různé tvořivé aktivity. Děti tak mohou navštívit tvůrčí dílničky PNF ZOD, ze kterých si odnesou nejeden krásný výrobek, který jim bude připomínat svátek svatého Martina. Letos budete společně vyrábět svatomartinské koně, lampiony a jiné.

Martinské trhy

KDY: Sobota 12. listopadu od 13 do 19 hodin

KDE: Vedlejší kolej, Nový Bor



V sobotu hned po sv. Martinovi pořádá novoborská Rodina v centru již třetí ročník Svatomartinských trhů! Byli jste na předchozích ročnících? Tak víte, na co se můžete těšit. Najdete tu prodejce a výrobce nadšence, kteří si doma vyrábí pro radost, ale i profesionály, které jejich tvoření živí. K dostání budou šperky, móda, sklo, hračky, ale také kulinářské speciality. Chybět nebudou farmáři, muzika a lampiónový průvod s živým koněm.

Komentované prohlídky v muzeu

KDY: Sobota 12. listopadu v 15 hodin

KDE: Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa

V další akci Vlastivědného spolku Českolipska zavítáte do českolipského muzea na komentované prohlídky krátkodobých výstav. Jana Fridrichová v galerii Chodba představí knižní produkcí v době panování Rudolfa II. Tuto výstavu připravila Knihovna Akademie věd ČR a je doplněná knihami té doby, které pocházejí ze sbírky vzácných tisků donátora českolipského muzea Bohumila Malotína. Další výstavou černobílých fotografií Všední radosti v galerii Jídelna provede její autor Jan Katzer, který představí i svoji další tvorbu. Poslední zastavení bude v Maštálkově síni, kde je umístěna výstava Wilhelm Horn – průkopník fotografie a malíř moravských lidových krojů a představí vám ji Magdalena Pujmanová. Akce začíná ve 14 hodin před muzeem.

FOTO: Devátého ročníku čištění řeky Ploučnice se účastnilo 64 lidí

Hubertská mše a zábava

KDY: Sobota 12. listopadu od 17:30

KDE: Kulturní dům, Zámek Zákupy

ZA KOLIK: 200/250 Kč



V 17:30 začne Svatohubertská mše na nádvoří zámku, na kterou se dostanete zdarma. Od 19hodin začne Svatohubertská zábava v kulturním domě s bohatou tombolou. V rámci vstupného si vychutnáte i porci tradičního zvěřinového guláše. K tanci a poslechu zahraje kapela Hudba na svatbu.

W. A. Mozart: Requiem

KDY: Sobota 12. listopadu v 18 hodin

KDE: kostel Povýšení sv. Kříže Česká Lípa

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Requiem zazní za zemřelé pěvce a hudebníky Českolipska, oběti totalitních režimů a války na Ukrajině. Účinkují Severočeský fihlarmonický sbor Česká Lípa - Liberec, katedrální sbor Cantores Gradecenses, Harmonie východočeských filharmoniků, diriguje Josef Zadina.

Retro party

KDY: Sobota 12. listopadu v 19 hodin

KDE: restaurace na koupališti, Jablonné v Podještědí



Taneční hity od 90. let až po současnost vám zahrají DJ Miky a Lukša.

Wohnout

KDY: Sobota 12. listopadu ve 20 hodin

KDE: KD Crystal Česká Lípa

ZA KOLIK: 450 Kč

Kapela Wohnout oslavila čtvrtstoletí své existence vydáním desátého řadového alba, které nese netradiční pojmenování – HUH!. Na koncertě zahrají průřez novou deskou, ale chybět nebudou ani největší hity kapely. Jako host vystoupí kapela Resumé, kteří jsou inspirováni hudbou 70. let a současnou skandinávskou bluesrockovou scénou.

Kytarový koncert - Patrik Czuczor

KDY: Sobota 12. listopadu od 20 hodin

KDE: Hudební klub Píchlá nota Doksy



Skvělý a v kraji dobře známý kytarista Patrik Czuczor přednese ty nejlepší skladby světových autorů a přidá také několik vlastních úprav nejznámějších hitů kapely Beatles.

The BladderStones

KDY: Sobota 12. listopadu ve 21 hodin

KDE: klub U bílýho černocha Česká Lípa

Kapela The BladderStones je bouře, která dokáže uchvátit a strhnout posluchače do vlastního středu, kde je pak drží magnetickou souhrou rytmu a kytarových improvizací. Neodmyslitelnou součástí každé písně je i autentický příběh, který se stal, nebo se teprve stane. Kapela neustále překračuje hranice mezi styly a vytváří tak svou vlastní fúzi dravých kytarových riffů, dynamických zvratů a nových zvuků

European Arthouse Cinema Day

KDY: Neděle 13. listopadu od 15:30

KDE: Městské kino Nový Bor

ZA KOLIK: 130 Kč/film



Kino Nový Bor je dlouholetým členem sítě kin Europa Cinemas a přichystalo následující program: od 15:30 budou moci především menší diváci zhlédnout francouzskou pohádku Princezna Rebelka. Snímek o legendárním newyorském hotelu Chelsea (Dreaming Walls: Hotel Chelsea), který byl útočištěm nejslavnějších undergroundových umělců své doby jako Janis Joplin, Jimi Hendrix, Allen Ginsberg, Bob Dylan, uvede kino v 17:30. Večer bude završen dokumentárním snímkem Olgy Sommerové - Michael Kocáb: Rocker versus politik. Film ukazuje upřímnou a poctivou snahu popsat princip vzdoru proti totalitě a lásky a víry ke svobodě, umělecké a politické.