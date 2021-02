Literární putování Libereckým krajem

KDY: kdykoli

KDE: Liberecký kraj, info na www.kvkli.cz

ZA KOLIK: zdarma

Vydejte se na cestu po kraji a odkryjte stopy zapomenutých spisovatelů našeho regionu a jejich dávno ztracené příběhy, vepsané do půdy a kamení našich hor. Každý měsíc zveřejní Krajská vědecká knihovna Liberec nový výlet za zajímavými literárními osudy a památkami našeho kraje. Informace a podklady ke každé vycházce včetně mapy s trasou výletu naleznete vždy na webových stránkách knihovny a také na sociálních sítích. Projekt poběží dlouhodobě několik měsíců. První dva tipy na výlet vás lákají do Smržovky a také na Sychrov.

Zdislavin pramen léčí

KDY: celoročně

KDE: zámek Lemberk, Lvová

ZA KOLIK: zdarma



V podzámčí Lemberku najdete Zdislavinu studánku. Pramen původně vytékal z místa u skalního výklenku, v němž je dnes umístěna soška této světice. Na konci 19. století byl potrubím v cestě sveden do Panenského potoka. Z příchozí cesty k němu vedou pískovcové schody. Podle pověsti je voda léčivá.

Proletět duhou

KDY: Sobota 20. února od 10 hodin

KDE: YouTube kanál Naivního divadla Liberec

ZA KOLIK: zdarma



Živě se můžete podívat na nově natočený záznam inscenace. Soubor krátkých pohádek o přátelství dvou malých myšek Piki a Tipo napsal Andrej Sannikov a pod názvem Proletět duhou je přeložil a zdramatizoval Šimon Olivětín. Ten dal textu podtitul “Pohádka pro Danika”, aby tím připomněl pozoruhodný příběh, který se pojí se vznikem původní předlohy. A krom toho se na facebooku podívejte na video upoutávku z příprav na natáčení.

Vydejte se k Pravčické bráně

KDY: pátek - neděle od 10 do 16 hodin

KDE: Českosaské Švýcarsko

ZA KOLIK: zdarma



Mezi nejoblíbenější turistické trasy Českosaského Švýcarska patří Gabrielina stezka. Spojuje Pravčickou bránu s Mezní Loukou. Pokud se na tento výlet vydáte v zimním období, získáte krásným zážitkem. Nyní je otevřeno od pátku do neděle od 10 do 16 hodin. Vstupné se neplatí. Historická Garielina stezka je hlavní součástí naučné stezky tzv. Okolím Pravčické brány, které začíná na Mezní Louce, vede přes Pravčickou bránu a končí u Třech pramenů.

Moje kino live - Kino Máj Doksy

KDY: čtvrtek 17. 2. - neděle 21. 2.

KDE: www.kulturadoksy.cz a kinodoksy.cz

ZA KOLIK: 100 Kč

Dokské kino se zapojilo do projektu „Moje kino Live“, který přináší divákům filmy domů a také pomáhá alespoň částečně se složitou situací po uzavření kin v současné pandemické situaci. Nejpozději hodinu před začátkem projekce zakoupíte vstupenku na www.kulturadoksy.cz. Nejpozději 30 minut před začátkem projekce pak obdržíte e-mail s odkazem na stream.

Program:

Čtvrtek 18. 2. ve 20:30: Krajina ve stínu

Pátek 19. 2. ve 20:30: Rivalové

Sobota 20. 2. ve 20:30: Kosti a skalp

Neděle 21. 2. ve 20:30: Malé zvíře Live z Aera

Za brány zoo se vydejte s Jakubem Vágnerem

KDY: kdykoli

KDE: facebook Zoo Liberec

ZA KOLIK: zdarma



Stále uzavřená liberecká zoologická zahrada si připravila zimní komentovanou prohlídku. Sice jen virtuální, ale za to s těmi nejlepšími průvodci ředitelem Davidem Nejedlem a rybářem Jakubem Vágnerem. Dozvíte se spoustu zajímavého, vlastně více než při běžné prohlídce zahrady bez průvodce. Pořad, který má dva díly, najdete na YouTube pod názvem S Jakubem v přírodě online Návštěva liberecké zoo.

Masopust Nový Bor 2021

KDY: kdykoli

KDE: www.kulturanb.cz

ZA KOLIK: zdarma



Masopust v duchu brazilského karnevalu se tradičně konat nemohl a tak ho Nový Bor připravil on line. Pro všechny, kdo ho živě nestihli, je celé více než hodinové video k dispozici na webu organizace Kultura Nový Bor.

Stroje jako já od Iana McEwana

TIP NA KNIHU

KDE: např. na www.knihydobrovsky.cz

ZA KOLIK: 357 Kč



Tip na knihu

100 let po premiéře Čapkova R.U.R. vychází česky McEwanův očekávaný román o umělé inteligenci! Když jsou stroje k nerozeznání od lidí, vyvstávají otázky: je nevěra s robotem nevěra? Jsou lepší milosrdné lidské lži, nebo chladná strojová pravda? Británie prohrála válku o Falklandy a Alan Turing se věnuje vývoji umělé inteligence. To je alternativní historie 80. let 20. století z pera jednoho z nejvýznamnějších anglických prozaiků Iana McEwana.