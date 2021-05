Otevřené památky

KDY: úterý - neděle

KDE: Bezděz, Valdštejn, Trosky

Vybrané hrady se otevřely veřejnosti. Do areálů se smí jen v omezených skupinkách a bez průvodce, takže každý návštěvník bude průvodcem sám sobě s tištěným textem. Je nutné i nadále dodržovat nařízení týkající se rozestupů, respirátorů, v prostoru památek jsou umístěny dezinfekce rukou. Bezděz je otevřen od 9 do 16.30. Velká věž je uzavřena z důvodu opravy.

Příběh zapomenutého fotografa

KDY: k dispozici

KDE: www.muzeumcl.cz

ZA KOLIK: zdarma

Víte, kdo první nafotil české korunovační klenoty? Víte, co je to daguerrotypie a kdo se jí z České Lípy zabýval nejvíce? To vše a mnohem více se dozvíte v dalším zapomenutém příběhu autorky Magdaleny Pujmanové na webových stránkách českolipského Vlastivědného muzea a galerie. Připojeny jsou tradičně i zajímavé dobové fotografie.

Památník v Doksech a výstava K. H. Mácha: Hrady spatřené

KDY: do konce října

KDE: Památník K. H. Máchy Doksy

Dokeský hospitálek, roubenou stavbu se šindelovou střechou a věžičkou, svého času obývali staří a práce neschopní vysloužilci z panského dvora. Od roku 1999 zde mohou návštěvníci zhlédnout dvě stálé expozice - život a dílo Karla Hynka Máchy a výstavu věnovanou tradici rybářství a rybníkářství na Českolipsku. Aktuálně je v památníku k vidění výstava K. H. Mácha: Hrady spatřené. V době 1. poloviny 19. století byla rozšířená záliba v cestování. Souvisela s poznáváním památek slavné minulosti i s romantickým kultem přírody. Karel Hynek Mácha byl vášnivý cestovatel. Chodil většinou pěšky a vyhledával zejména romantická místa spojená s historií a krásnou přírodou. Psal si seznam „hradů spatřených“, zápisy doprovodil kresbami. Dochovalo se jeho 115 kreseb a akvarelů. Tyto Máchovy práce vznikaly přímo v plenéru (doma pak některé z nich koloroval). Hrady kreslil většinou z dálky za použití dalekohledu.

Poslední trik Georgese Méliése

KDY: Sobota 15. května od 8 hodin (do neděle 16. května, 20 hodin)

KDE: YouTube kanál Naivního divadla Liberec

ZA KOLIK: zdarma

Inscenace Divadla Drak inspirovaná pozoruhodným životním příběhem a dílem průkopníka kinematografie George Méliése zve diváky do lákavého prostředí kouzelníků, triků a magie. Na Meliésův svět plný bezbřehé imaginace je dokonce i smrt krátká, neboť celuloid, iluze a fantazie jsou zbraně, které snad mohou i Zubatou porazit… Nebo ne? To se dozvíme na konci cesty fascinujícím životním příběhem největšího filmového kouzelníka všech dob.

Výstavy v Mimoni: S pastelkou a hlínou a Mimoň mýma očima

KDY: od soboty 15. května

KDE: Městské muzeum Mimoň



Od soboty se otevřou brány mimoňského muzea. Připravilo pro vás dvě výstavy mimoňských výtvarnic. Těšit se můžete na tvorbu Lenky Proboštové inspirovanou městem a Lenky Vránové, jejíž inspirací byly cesty po mořích.

Kino online

KDY: viz program

KDE: www.kulturadoksy.cz

ZA KOLIK: 100 Kč

Nejpozději hodinu před začátkem projekce zakoupíte vstupenku na www.kulturadoksy.cz. Nejpozději 30 minut před začátkem projekce pak obdržíte e-mail s odkazem na stream. Kromě projekce samotné je je k dispozici půl hodiny před a půl hodiny po filmu chat, kde si můžete popovídat s ostatními diváky.

Program:

Čtvrtek 13. 5. ve 20:00: Harry Potter kvíz: O. V. C. E.

Pátek 14. 5. ve 20:30: Havel

Sobota 15. 5. ve 20:30: Šarlatán

Neděle 16. 5. ve 20:30: Divoká stvoření jižních krajin

Ukliďme Jizerky

KDY: Sobota 15. května – neděle 16. května

KDE: Jizerské hory

ZA KOLIK: zdarma



Zapojte se do tradičního úklidu Jizerek po zimě. Úklidové pomůcky si můžete vyzvednout v infocentru v Liberci, Jablonci nad Nisou, v Bedřichově a Tanvaldu nebo v den konání akce u dobrovolníků na parkovištích v Bedřichově, na Jizerce a v Hraběticích. Vyrazte na výlet a po cestě sbírejte odpadky. Až je neunesete, zanechte je na dobře viditelném a dostupném místě. Jejich polohu nám nahlaste na tel.: 739 375 658 nebo na mailu: sefl@projizerky.org.