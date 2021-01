Objevte Hradčanské stěny

TIP NA VÝLET

KDE: Máchův kraj

ZA KOLIK: zdarma

Začít můžete třeba ve Starých Splavech, odkud se po modré turistické značce vydáte směrem na Provodín až k hájovně Dvojdomí. Zde se napojíte na zelenou, která vede až do Hradčan. Značka nás vede podél plotu obory až do hlubokého Hraničního dolu. Vystoupáme nahoru, naší pozornosti by neměly uniknout bizardní skalní útvary po obou stranách cesty. Asi po dvou kilometrech se dostaneme k malebnému a zajímavému místu zvanému Senná Brána. Asi po 500 metrů chůze odbočíme vpravo po zelené, která nás dovede ke Skalní bráně. Jedná se o jakousi zmenšeninu známé Pravčické brány, je asi 4 m vysoká a stejně tak široká. Mnohem úchvatnější je však o 200 metrů dál ležící neobyčejná skála, Psí kostely. Cestou dál do Hradčan uvidíte několik dalších skalních věží.

Výstava Ludvíka Kuby online

KDY: kdykoli

KDE: facebook Oblastní galerie Liberec

ZA KOLIK: zdarma



Oblastní galerie Liberec – Lázně je v současné době stejně jako jiná muzea uzavřená, jednu z aktuálních výstav si ale můžete užít i nyní, a to v pohodlí svého domova. Do virtuálního světa se přesunula výstava Ludvík Kuba (1863-1956), jehož impresionistická tvorba se ve výstavních projektech objevuje zřídka. Odkaz na výstavu najdete na facebookovém profilu Oblastní galerie Liberec.

Moje kino live

KDY: 8. - 10. ledna, vždy od 20:30 hodin

KDE: www.kulturadoksy.cz

ZA KOLIK: 100 Kč



Dokské kino se zapojilo do projektu „Moje kino Live“, který přináší divákům filmy domů a také pomáhá alespoň částečně se složitou situací po uzavření kin v současné pandemické situaci. Nejpozději hodinu před začátkem projekce zakoupíte vstupenku na www.kulturadoksy.cz. Nejpozději 30 minut před začátkem projekce pak obdržíte e-mail s odkazem na stream. Kromě projekce samotné je je k dispozici půl hodiny před a půl hodiny po filmu chat, kde si můžete popovídat s ostatními diváky.

Program:

Pátek 8. 1. ve 20:30: Žaluji!

Sobota 9. 1. ve 20:30: V síti (15+)

Neděle 10. 1. ve 20:30: Hitler versus Picass

Jízdenky, prosím! Staňte se stavitelem železničních tratí

TIP NA DESKOVOU HRU

KDE: např. na albi.cz

ZA KOLIK: 989 Kč



Hra Jízdenky, prosím (Ticket to Ride) postaví hráče do rolí stavitelů železničních tratí v Americe čím rozrostlejší vlakovou síť vybudují, tím blíže se dostanou k vítězství. Další body pak lze získat za propojení důležitých měst nebo za nejdelší souvislou trať. To vše je postaveno na jednoduchých pravidlech, která hráče přímo vybízejí ke konkurenčnímu boji s protivníky. Hru je možné koupit na eshop.albi.cz nyní za 989 korun.

Lesem za neokoukanými výhledy na město Liberec

TIP NA VÝLET

KDE: Liberec a okolí

ZA KOLIK: zdarma



Přímo z centra Liberce tramvají během chvilky dostanete na konečnou zastávku Lidové sady. Zde však cesta nekončí, právě naopak. Když se vydáte červené, dojdete k rozcestníku Strážní buk se zarostlým křížem, kde v minulosti stávaly hlídky při ostrých střelbách v nedaleké harcovské střelnici. Od rozcestí pokračujte po žluté značce kolem Skautské studánky přes Lönsův pomníček a Mlynářův kříž až ke zbytkům skalního hradu Jezdec. Možná zde ale potkáte loupežníka Černého Jíru, který na hradě podle pověsti žil. Od Jezdce se můžete vydat proti proudy říčky Černá Nisa až k rozcestí Pod Javorovým vrchem. Zde se napojte na modrou a pokračujte na rozcestí Pod Dračím vrchem. Pokud budete mít dostatek energie, můžete si udělat zacházku po zeleně značené turistické značce a vyšplhat se na 676 metrů vysoký Dračí vrch, nebo pokračovat po modré zpět do civilizace do Kateřinek. Celý výlet zakončíte Křížovou cestou v Ruprechticích, završenou malebným kostelem Pany Marie U Obrázku. Pokud budete chtít, můžete pokračovat po modré značce další 3,3 kilometry kolem Lesního koupaliště zpět až do Lidových Sadů, nebo se vrátit na autobusovou zastávku MHD Blanická.

Vlaková loupež po česku

TIP NA KNIHU

KDE: např. na knihy.cz

ZA KOLIK: 258 Kč



České devadesátky jsou v plném proudu. Každý chce rychle a snadno vydělat. Nepsané heslo končící doby „Kdo nekrade, okrádá rodinu“ nahradilo prohlášení jednoho politika „O peníze jde až v první řadě“. Vyřeší dobře provedená vlaková loupež problémy hrdinů? Poctivou prací na poště se jmění a kapitál získávají jen ztuha. Přesto, že je na poště peněz dost. Víc, než dost… Pro tři mladé pošťáky z Ostravy a jednoho hornického vysloužilce je to šance. O tom je kniha autora Petra Studenta Vlaková loupež po česku.