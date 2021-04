Zámecký park zámku Sychrov

TIP NA VÝLET

KDE: zámek Sychrov

ZA KOLIK: 30 Kč

S ohledem na uvolnění pandemických opatření se otevřely vybrané parky a zahrady ve správě Národního památkového ústavu. Na Liberecku je zpřístupněn areál s parkem na zámku Sychrov. Sychrovský areál bude zpřístupněn denně (zatím) od 9 do 16 hodin, vstupenky budou prodávány z okénka při vstupu do nádvoří, jednotné vstupné je 30 Kč, děti do šesti let zdarma. Slatiňanská zahrada bude přístupná (zatím) v dubnu o víkendech od 10 do 15 hodin. Vstupenky se budou prodávat v návštěvnickém centru, prodej suvenýrů je prozatím zakázán, vstupné do zahrady je jednotné 30 Kč, děti do šesti let zdarma

Prohlídka hradu Lipý s bílou paní

KDY: kdykoli

KDE: facebook Kultury Česká Lípa

ZA KOLIK: zdarma



Téměř pětiminutové video se speciální prohlídkou Vodního hradu Lipý v České Lípě určená dětem, kterým svůj příběh vypráví samotná Anežka ze Šternberka, místní bílá paní.

Tři siláci na silnici

KDY: Sobota 17. dubna od 8 hodin

KDE: YouTube kanál Naivního divadla Liberec

ZA KOLIK: zdarma



On line divadelním hostem bude tentokrát plzeňské loutkové divadlo Alfa se svou pohádkovou motorkářskou komedií o tom, že síla není vše a že táhnout za jeden provaz se vyplatí. V roce 2017 ji napsal Vítek Peřina, režie se ujal renomovaný plzeňský loutkář Tomáš Dvořák. Během představení si užijete i skvělou rockovou hudbu.

Panská skála a Cyklostezka Varhany

KDY: kdykoli

KDE: Prácheň u Kamenického Šenova

ZA KOLIK: zdarma



Národní přírodní památka Panská skála je vulkanický čedičový útvar, který vyčnívá z náhorní plošiny mezi Kamenickým Šenovem a Práchní. Skály vypadají jako píšťaly varhan, proto se jim lidově říká Varhany. Stejný název nese i cyklostezka, která vás z Práchně dovede až do České Lípy.

Moje kino live – kino Máj

KDY: viz program níže

KDE: www.kulturadoksy.cz

ZA KOLIK: 100 Kč



Dokské kino se zapojilo do projektu online kina, který přináší divákům filmy domů a také pomáhá alespoň částečně se složitou situací po uzavření kin v současné pandemické situaci. Nejpozději hodinu před začátkem projekce zakoupíte vstupenku na www.kulturadoksy.cz. Nejpozději 30 minut před začátkem projekce pak obdržíte e-mail s odkazem na stream. Kromě projekce samotné je je k dispozici půl hodiny před a půl hodiny po filmu chat, kde si můžete popovídat s ostatními diváky.

Program:

Čtvrtek 15. 4. ve 20:00: Online kvíz: Harry Potter

Pátek 16. 4. ve 20:30: Šarlatán

Sobota 17. 4. ve 20:30: Než skončí léto

Neděle 18. 4. ve 20:30: Slunovrat

Big ´O´ Band uvádí – Mars, Jamiroquai, Wonder

KDY: Neděle 18. dubna v 19 hodin

KDE: facebook Kultury z. s.

ZA KOLIK: dobrovolné vsupné na evstupenka.cz



Band pro vás zahraje své nejoblíbenější interprety v největší a snad již poslední on line show, kterou vám předvedou.