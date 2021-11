Jan Kysela – Řeč kytary

KDY: Pátek 12. listopadu ve 20 hodin

KDE: Píchlá nota Doksy

Uznávaný pražský kytarista Jan Kysela nás provede několika žánry - jazzem, soulem, blues. V sólovém koncertu zazní aranže australského virtuóza Tommyho Emmanuela a dalších slavných hráčů na tento oblíbený nástroj.

Mig 21

KDY: Pátek 12. listopadu ve 20 hodin

KDE: Dům kultury Liberec

ZA KOLIK: 450 Kč



Těšit se můžete na všechny osvědčené hity a koncertní rarity, vtipné glosy zpěváka Jirky Macháčka i originální „migovskou“ scénu.

Jak budovat (nejen) rodičovskou autoritu

KDY: Sobota 13. listopadu ve 13:30 hodin

KDE: DDM Libertin Česká Lípa

ZA KOLIK: 50 Kč

Chcete být autoritou v očích svých dětí ale i dospělých? Paradoxně se jí nestanete ani silou, ani šířením strachu. A jen málo vám k ní dopomůže vaše role. Autoritu si prostě musíte umět získat. Přijďte si poslechnout přednášku Zdeňka Okleštěka o tom, jaké je místo autority ve výchově, vzdělávání i v životě. K čemu slouží, k čemu ne a s čím ji mnohdy zaměňujeme. Jak ji budovat, jak s ní zacházet a co dělat pro to, abychom ji neztráceli, ale naopak posilovali. Aby byla nám i dětem dobrým nástrojem i zdrojem vzájemné pohody a úcty.

Sto zvířat

KDY: Sobota 13. listopadu v 19 hodin

KDE: Lidové sady Liberec

ZA KOLIK: 350 Kč



Lidové sady slaví 120 let a připraven je týden koncertů na oslavu. Sto zvířat vzniklo v roce 1990 jako reakce na anglickou vlnu ska, prezentovanou kapelami jako Madness, Specials nebo Selecter. Od té doby kapela ušla v rámci žánrů dlouhou cestu lemovanou rocksteady, reggae, swingem i rockem.

Vypsaná fiXa

KDY: Sobota 13. listopadu v 19 hodin

KDE: KD Crystal Česká Lípa

ZA KOLIK: 290 Kč

Hity jako Antidepresivní rybička, Holka s lebkou nebo 1982 má na svém kontě pardubická partička Vypsaná fiXa, která se v sobotu 13. listopadu představí v České Lípě. Kapela vznikla v roce 1994, má základy v rocku, obohaceném o prvky jiných žánrů. Sama kapela se někdy označuje za pop punkovou. Výrazným prvkem skupiny jsou její básnické, surrealistické texty, které píše frontman Michal Mareda. Vstupenky na koncert k dostání na www.cl-kultura.cz.

Vláďa Málek – Písně bez opony

KDY: Sobota 13. listopadu ve 20 hodin

KDE: Píchlá nota Doksy



Vláďa Málek, skvělý kytarista a vypravěč, je výraznou osobností severočeské hudební scény. Po úspěšné zářijové premiéře opět vystoupí v našem klubu s recitálem Písně bez opony.

Sebeobrana pro děti a rodiče

KDY: Neděle 14. listopadu v 10 hodin

KDE: DDM Libertin Česká Lípa

Naučte se vy i vaše děti předcházet nebezpečným situacím. Pojďte se společně podívat na zoubek rizikům, která mohou potkat každého z vás. Na tomto workshopu si ukážete, jak efektivně předcházet nebezpečí a co dělat v případě, kdy nám nezbývá nic jiného, než se bránit. Workshop je koncipovaný pro rodiče a jejich děti. Budete pracovat společně. Workshop vzniká ve spolupráci s Městskou policií Česká Lípa. Povede ho strážmistr Tvrdík.

Prodejní výstava vánočních ozdob

KDY: Neděle 14. listopadu – 2. ledna

KDE: Městské muzeum Mimoň

ZA KOLIK:



Těšit se můžete na velkou expozici perličkových ozdob firmy Rautis, a.s., tradičních ozdob z DÚV Vánoční ozdoby Dvůr Králové nad Labem a ozdoby firmy Ornex spol., Připravena je též malá expozice ze soukromých sbírek. Část expozice je věnována tradicím Vánoc. Na výstavě budou k zakoupení ozdoby firmy Ornex a ozdoby zhotovené na zakázku s motivem mimoňského kostela.

Montessori na vlastní kůži

KDY: Neděle 14. listopadu ve 13 hodin

KDE: DDM Libertin Česká Lípa

ZA KOLIK: 50 Kč

Taky jste ve škole nesnášeli matematiku, protože jste jí nerozuměli? Nebavilo vás učení zpaměti, protože vám to nedávalo smysl? S montessori pomůckami to pochopíte snadněji, než si myslíte. Dokážete si představit, že si vezmete do ruky třeba desítkový systém nebo psací písmeno? A co mají společného krychle a válečky? Jak vznikne z globusu mapa? Workshop Hany Gabrielové a Michaely Willheimové je pro rodiče nebo začínající učitele, kteří se chtějí seznámit s montessori. Dozvíte se něco málo o teorii, jak by měla fungovat správná montessori školka a v neposlední řadě si na vlastní kůži vyzkoušíte práci s pomůckami.

Virtuální výstava: Odkaz sv. Huberta

KDY: kdykoli

KDE: www.muzeumcl.cz

ZA KOLIK: zdarma



Vzpomeňte prostřednictvím virtuální výstavy na významného světce, který se těší velké úctě zejména mezi českými myslivci. Připomeňte si příběh božského zjevení jelena s planoucím křížem mezi parohy a lovce, kterého tato událost obrátila na víru. Toto klasické vyobrazení bylo motivem mnoha uměleckých směrů, které vám muzeum představí v podobě několika exponátů uložených ve sbírkách Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Spolu s kultem sv. Huberta přímo souvisí přijímání mezi myslivce. Akt, který se udržel až do současnosti, kdy adept po ukončení praxe a složení zkoušky získává privilegované postavení myslivce. Památkou tomuto ceremoniálu jest vysvědčení, tedy výuční list. Díky této výstavě si můžete prohlédnout několik těchto vzácných listin z 18. století. Pro zpestření si v páté kapitole zavzpomínejte na Hubertskou jízdu a svatohubertskou mši, která se konala u příležitosti výstavy Adepte cechu Hubertova v muzeu v České Lípě v roce 2013.