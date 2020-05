Vladimír Klein: Sklo

KDY: denně kromě pondělí od 10 do 16 hodin

KDE: Sklářské muzeum Nový Bor

ZA KOLIK: 30 - 100 Kč (o víkendu 16. a 17. 5. ZDARMA)

Po vynucené přestávce způsobené epidemií koronaviru se pro návštěvníky znovu otevřelo Sklářské muzeum v Novém Boru, kde je kromě stálé expozice k vidění výstava Sklo Vladimíra Kleina k jeho životnímu jubileu. Návštěvníci se mohou těšit na stálou expozici doplněnou novými exponáty, které muzeum v posledních letech získalo buď darem nebo koupí a na exponát roku 2020 Tentaculum – Karolíny Kopřivové. Dílo, které bylo vytvořeno během IGS 2018. V rámci Mezinárodního dne muzeí 18. května je pro návštěvníky připraven víkend se vstupem zdarma, a to v sobotu a v neděli 16. a 17. května.

Malé zahájení sezony

KDY: Sobota 16. května od 14 do 17 hodin

KDE: Zámek Horní Libchava

ZA KOLIK: 50 Kč



Pohádkový zámek v Horní Libchavě si na sobotu 16. května připravil komorní zahájení sezony. Zámecké brány se otevřou před 14. hodinou a na hlavní pohádku se můžete tentokrát těšit od 15 hodin. Program se omezí na venkovní divadelní představení, do vnitřních prostor zámku se podíváte až v příštích týdnech. Je vhodné si předem rezervovat své místo (soukromá zpráva, tel. 724 279 514, e-mail: princezninodivadlo@gmail.com). „V případě, že by přišlo příliš diváků bez rezervace, budeme totiž muset některé z bezpečnostních důvodů posílat domů. Doporučujeme také přinést si přesnou hotovost, jelikož bychom rádi z hlediska Vaší i naší bezpečnosti omezili platební styk, ale nepřijímáme zatím platební karty,“ vzkazuje princezna Zdeňka.

Kino Crystal Česká Lípa

KDY: od čtvrtka 14. května

KDE: Kino Crystal Česká Lípa



Českolipské Kino Crystal ve čtvrtek 14. května otevře svůj sál. Sice v omezeném režimu, ale otevře. Prvním filmem bude ve čtvrtek a v pátek od 20 hodin premiéra amerického thrilleru Lov. V sobotu a neděli bude n a programu repríza filmu V síti vždy od 20.00. Pro děti vždy v 17.30 kino hraje v sobotu Ježka Sonica a v neděli animák Frčíme. Vstupenky si můžete již nyní koupit přes www.kinocrystal.cz nebo v pokladně na místě. Kapacita sálu je omezena na 95 míst.

Sobota s farmáři

KDY: Sobota 16. května od 8 do 16 hodin

KDE: Škroupovo náměstí Česká Lípa

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Sobotní farmářské trhy s pestrou nabídkou vybraných malopěstitelů a malovýrobců - sadba zeleniny, květin, bylin a trvalek od několika pěstitelů, uzenářské a řeznické dobroty vybraných výrobců, kravské a kozí sýry čerstvé i zrající z Merboltic a Držovic, výborná vína od vybraných malovinařů - Lobkowiczké zámecké vinařství Roudnice nad Labem a další… Pivo z nejbližších řemeslných pivovarů od Pivotéka U Veverky, český med, medové perníčky, dílnička pro děti od Podřipské perníčkování, bylinná lékárna, koření, kvasový chléb a další pečivo z řemeslné pekárny, rybí speciality a další farmářské dobroty, řemeslné stánky mistryň lidové tvorby a regionálních výrobců od košíků přes šité hračky, chňapky až po keramiku - Vobchůdek Koza z Mimoně, Helča Holakovská a další.

Muzeum Čtyřlístku otevřelo brány

KDY: Pondělí - pátek od 13 do 17 hodin, víkendy od 10 do 17 hodin

KDE: Zámek Doksy

ZA KOLIK: 50 - 250 Kč



Dnes již není žádným tajemstvím, že dějištěm proslulého českého komiksu Čtyřlístek jsou Doksy. A právě ve městě u Máchova jezera mají oblíbení hrdinové své muzeum. Loni se přestěhovalo do areálu zámku. Vchod do muzea najdete v rohu nádvoří odkud se po schodech (nebo výtahem) vydáte do třetího patra. Po koronavirové pauze se muzeum v pondělí 11. května opět otevřelo veřejnosti.

Barokní zahrada a park u zámku Zákupy

KDY: Každý den od 9 do 20 hodin

KDE: zámek Zákupy

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Zámek v Zákupech má zatím zavřeno, navštívit je ale možné jeho krásnou barokní zahradu a anglický park.