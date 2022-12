Přijďte si vychutnat krásnou vánoční atmosféru při poslechu koled za doprovodu klavíru, smyčcového kvarteta, bubnu a příčné flétny v podání českolipského pěveckého sboru.

Výstava Betlémů a vánočních kapříků

KDY: probíhá do 10. ledna

KDE: galerie KC Sever Cvikov



Výstava Betlémů pana Pavla Šulce ze Cvikova. Společně s Betlémy budou vystaveny vánoční kapříci, které vytvořily děti v rámci soutěže „O nejkrásnějšího kapra“ v DDM Cvikováček.

Večerní adventní prohlídka

KDY: Pátek 16. prosince v 18 hodin

KDE: zámek Zákupy

ZA KOLIK: 80 - 200 Kč



Večerní prohlídka vánočně vyzdobeného zámku. Pouze s předem zakoupenou on-line vstupenkou.

Vánoční stezka - Sjezd Ježíšků

KDY: probíhá do 2. ledna

KDE: centrum města, zámecký park Mimoň

ZA KOLIK: zdarma



Každý rok, pár dní před Štědrým dnem svolává Ježíšek do Betléma tzv. „dárkonosiče“ z celého světa. Na sjezdu pak každý vypráví o své zemi a o tom, jak naděluje dětem dárky. Letos se na sjezdu sešlo jedenáct „Ježíšků“ z různých koutů světa. Některé z tzv. Ježíšků znáte, jiné uvidíte poprvé. Stezka je určena pro menší i větší děti. Je připraveno 11 stanovišť, na každém stanovišti se představí jeden „Ježíšek“, který informuje o vánočních tradicích své země. Stanoviště obsahuje otázky – červené pro starší děti a modré pro děti menší. Soutěžní odpovědní kartičky naleznete ke stažení na www.kulturamimon.cz

Betlémské světlo

KDY: Sobota 17. prosince

KDE: nádraží Doksy

ZA KOLIK: zdarma

Skauti převezmou betlémské světlo, novodobý symbol Vánoc, i na Českolipsko. První zastávkou bude vlakové nádraží v Doksech v 11:15. Místní skauti poté s plamínkem půjdou na náměstí Republiky, kde budou do 13 hodin. Po celou dobu si můžete betlémské světlo převzít do svých svítidel. Plán rozvozu betlémského světla a místní akce najdete na webu www.betlemskesvetlo.cz

Silvestr před Silvestrem

KDY: Sobota 17. prosince ve 20 hodin

KDE: sál KC Sever Cvikov

ZA KOLIK: 350 Kč



Taneční zábava, na níž vás hudebně bude provázet pražská kapela THM a hostem večera bude Michal David revival.

Poslední adventní neděle na náměstí

KDY: Neděle 18. prosince ve 14 hodin

KDE: náměstí T. G. Masaryka Česká Lípa

ZA KOLIK: vstup zdarma

Ve 14 hodin se na vás těší Vojta Nedvěd se svou kapelou na svém vánočním vystoupení, v 15:30 proběhne projekce vánočního koncertu Karla Gotta na velké led obrazovce. Po celé odpoledne a podvečer bude k dispozici Punč paní starostky.

FOTO: Ve škole ve Stráži pod Ralskem zpívali koledy s celým Českem

Půjdem spolu do Betléma

KDY: probíhá do 1. ledna

KDE: Městské muzeum Mimoň



Ideální místo, kam vyrazit v čase těsně před Vánoci – co může být pro Vánoce typičtější než Betlém. V mimoňském muzeu naleznete Betlémy různých velikostí, tvarů i materiálů.

Adventní plavba

KDY: Neděle 18. prosince v 16 hodin

KDE: přístaviště lodě Máj, Doksy - Máchovo jezero

ZA KOLIK: 240 Kč/dospělá osoba, 90 Kč/dítě 4-15 let, děti do 4 let mají plavbu zdarmal

Přestože je turistická sezona pryč, plavby na Máchově jezeře nekončí. I v letošním roce si společnost Regata a.s. připravila sérii Adventních plaveb, které se každý rok těší velkému zájmu. Na návštěvníky čeká poklidná třičtvrtihodinová plavba, během které se zahřejí horkým čajem nebo svařeným vínem, jež jsou v ceně lodního lístku zdarma. Sváteční pohodu podpoří také živá hudba a tradiční vánoční koledy, které si bude možné společně s ostatními účastníky plavby zazpívat. Speciální plavby se konají každou adventní neděli, tedy ještě 18. prosince. Loď Máj vyplouvá z přístaviště v Doksech vždy v 16 hodin. Rezervace míst ani lodních lístků není možná, ale není se třeba obávat, loď Máj pojme až 250 návštěvníků. Plavba bude zrušena pouze v případě zamrznutí jezera. Aktuální informace k adventním plavbám je možno sledovat na webových stránkách www.regatamachovojezero.cz.

Adventní koncert

KDY: Neděle 18. prosince v 17 hodin

KDE: kostel Narození Panny Marie Kravaře



Na poslední adventní neděli zazní kravařským kostelem slavnostní tóny a vystoupí Martina Vítková, Barbora Danihelová, Veronika Chocholoušková a další zpěváci.

Vánoční galakoncert

KDY: Neděle 18. prosince v 18 hodin

KDE: Městské divadlo Nový Bor

ZA KOLIK: 100 Kč

Jedinečný koncert špičkové kvality. Neskutečná atmosféra matky a dcery Jany a Hany Jonášových, sólistek Národního divadla Praha a všech dalších významných scén operního a koncertního světa. Čistota zpěvu, úžasně vystavěné fráze, dokonalá výslovnost. Na koncertě též vystoupí skvělý trumpetista a pedagog HAMU Vladimír Rejlek a vynikající klavírista Miroslav Sekera - malý Mozart z Formanova Amadea, který je dnes „velkým“ klavírním virtuosem.

Vánoční koncert

KDY: Neděle 18. prosince v 18 hodin

KDE: kostel sv. Fabiána a Šebestiána

ZA KOLIK: vstup zdarma



Předvánoční čas vám na poslední adventní neděli zpříjemní Valdštejnovi Trubači.

Adventní koncert

KDY: Neděle 18. prosince v 18 hodin

KDE: Městské muzeum Mimoň

ZA KOLIK: 50/100 Kč

Čtvrtý a poslední adventní koncert v podání Zdeňka Lorenze (trubka) a Jana Ševčíka (klavír).

Adventní koncert

KDY: Neděle 18. prosince od 18 hodin

KDE: kostel Sv. Antonína Paduánského v Heřmanicích v Podještědí



Na koncertě k poslední adventní neděli vystoupí pěvecký spolek Jablonetky pod vedením sbormistryně Anny Nedvědové a za klavírního doprovodu Václava Filipa.