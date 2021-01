Severní vítr

KDY: kdykoli

KDE: mall.tv

ZA KOLIK: zdarma

Internetový kanál Mall TV má v nabídce dokumentární film Severní vítr. Pojednává mimo jiné o divokých 90. letech v České Lípě a představuje příběhy prvních porevolučních teenagerů „generace 90“, kteří v panelákovém bytě založili hudební subkulturu. Hlavní linka dokumentu autorů Rudolfa Živce a Luďka Svobody se drží okolo vzniku a pádu legendární českolipské kapely Si!

Rozhledna Luž

TIP NA VÝLET

KDE: Lužické hory

ZA KOLIK: zdarma



V Lužických horách lze doporučit výpravu na nejvyšší bod tohoto pohoří – vrch Luž, kde je i nově postavená rozhledna. Otevírá se odsud fascinující daleký výhled, který je pouze na jihovýchodní straně směrem k Ještědu zakrytý vzrostlými stromy. Cesta není dlouhá, pouze kilometr a půl od Chaty Luž v Horní Světlé, kde lze zaparkovat auto. Vede však do kopce.

Vyběhněte do stop kolem Polevska

KDY: kdykoli

KDE: Polevsko

ZA KOLIK: zdarma



V Lužických horách je sněhu dost a oddíl SKI Polevsko se vrhl do úprav běžeckých tras. Do stopy můžete vyrazit z z Okrouhlé ke Kapličce a dál k vysílači na Práchni, po Hřebenovce až na Šébr. Trasy jsou na bilestopy.cz.

Alibaba a 40 loupežníků

KDY: Sobota 23. ledna jen od 10 do 12 hodin

KDE: YouTube kanál Naivního divadla Liberec

ZA KOLIK: zdarma



Pohádka s podtitulem Málem orientální tragikomedie pro velmi mnoho maňásků je legendární inscenací libereckého Naivního divadla. Nyní můžete shlédnout její záznam pro Českou televizi on line. Je určena dětským divákům starším pěti let.

Moje kino live – kino Máj

KDY: každý den od 20:30 hodin

KDE: www.kulturadoksy.cz

ZA KOLIK: 100 Kč



Dokské kino se zapojilo do projektu „Moje kino Live“, který přináší divákům filmy domů a také pomáhá alespoň částečně se složitou situací po uzavření kin v současné pandemické situaci. Nejpozději hodinu před začátkem projekce zakoupíte vstupenku na www.kulturadoksy.cz. Nejpozději 30 minut před začátkem projekce pak obdržíte e-mail s odkazem na stream. Kromě projekce samotné je je k dispozici půl hodiny před a půl hodiny po filmu chat, kde si můžete popovídat s ostatními diváky.

Program:

Pátek 22. 1. ve 20:30: Naděje

Sobota 23. 1. ve 20:30: Dokud nás svatba nerozdělí

Neděle 24. 1. ve 20:30: Prado – sbírka plná divů

Big´O´Band a hosté

KDY: Neděle 24. ledna v 19 hodin

KDE: facebook Kultura z.s.

ZA KOLIK: evstupenka.cz



Kapela si tentokrát přizvala na pódium své přátele a známé, kteří si s nimi zazpívají jejich oblíbené hity.

Kolem světa online: Bhútán

KDY: Neděle 24. ledna ve 20 hodin

KDE: facebook Kulturní centrum Vratislavice 101010

ZA KOLIK: 97 Kč na smsticket.cz

Pro zkušené cestovatele a dobrodruhy je Bhútské království lahůdkou a vrcholem cestovatelských ambicí. Země, která preferuje ženy a do níž globalizace přichází s velkým zpožděním, se proslavila svou politikou „hrubého národního štěstí“. Pod povrchem posledního ráje na zemi se však skrývá mnoho stínů, které mohou překvapit.

S. M. Bailey: Na pokraji sil

TIP NA KNIHU

KDE: např. na luxor.cz

ZA KOLIK: 263 Kč



Ve zlomku vteřiny se Morganin život obrátí vzhůru nohama. Neznámá žena jí vloží do náruče své dítě a pak skočí pod rozjetý vlak. Morgan ji nikdy předtím neviděla… Když ji vyslýchá policie, dozvídá se, že žádný ze svědků nepotvrdil její výpověď. A jakmile vyšetřovatelé zjistí, že sama dlouho touží po dítěti, stává se okamžitě podezřelou. Aby dokázala svou nevinu, snaží se zjistit, co žena dělala v posledních dnech svého života. Čeká vás příběh napínavý až do konce.