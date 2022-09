V pátek bude program na koupališti určen hlavně pro děti, přijedou kolotoče a vystoupí Honza Popleta. Od 18 hodin pak dospělé čeká koncert v kostele, zahraje Acoustic art duo – Ondřej Pešl a Ctirad Macháně. Bohatý hudební program je pro vás připraven na sobotu, těšte se například na Vláďu Hrona, Vojtaana, Gaiu Mesiahu, ale také kouzelnickou show, vystoupení taneční školy z Mimoně, hasičskou pěnu a závěrečný ohňostroj. Program slavností naleznete na www.zakupy.cz.

Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách

KDY: Pátek 9. září v 18 hodin

KDE: Sušárna chmele Dubá

ZA KOLIK: 200 Kč



Populární představení o rozdílech pohlaví přiváží do Dubé divadelní soubor Bezdíkov-Škvorec.

Dětský den

KDY: Sobota 10. září od 9 hodin

KDE: Dětské dopravní hřiště Česká Lípa

ZA KOLIK: vstup zdarma

Už tuto sobotu bude otevřené dětské dopravní hřiště a pro příchozí bude připravený bohatý program. K vidění bude přehlídka služebních vozů strážníků, policie i hasičů, včetně jejich vybavení, výcvik policejního služebního psa a ukázky kriminalistické techniky – otisky prstů. Nebudou chybět soutěže pro děti nebo malování na obličej.

Dny evropského dědictví v Novém Boru

KDY: Sobota 10. září a neděle 11. září

KDE: Sklářské muzeum, Infocentrum a další, Nový Bor

ZA KOLIK: vstup zdarma



Letošní Dny evropského dědictví v Novém Boru proběhnou do 15. září. Dny evropského dědictví (European Heritage Days), do nichž se město Nový Bor zapojuje pravidelně, každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. V sobotu 10. září a v neděli 11. září s mohou Novoborští i turisté zdarma prohlédnout ojedinělé sbírky, mapující historii sklářství ve městě, ve Sklářském muzeu. Rovněž si mohou prohlédnout od střechy po sklepy zrekonstruovaný podstávkový dům v Kalinově ulici, v němž sídlí turistické informační centrum. V pondělí 12. září zavítá do města Český varhanní festival, v jehož rámci varhaník Jakub Janšta rozezní píšťaly vzácných varhan z roku 1895 v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Kostel se pro širokou veřejnost otevře i ve středu 14. září. Prostřednictvím komentovaných prohlídek si budou moci zájemci prohlédnout interiér barokního kostela, který mimo jiné stráží nejstarší chráněnou památku ve městě – sochu Panny Marie z roku 1745. Zpřístupněná bude rovněž 60 metrů vysoká věž kostela se zvonem z roku 1607. Zájemci budou moci zavítat také do Pivovaru Born. Ten pozve na prohlídky prostor včetně pískovcových historických sklepů ve středu 14. září a ve čtvrtek 15. září. Podrobný program ZDE

Dny evropského dědictví na Bezdězu

KDY: Sobota 10. září a neděle 11. září od 9 hodin

KDE: hrad Bezděz

ZA KOLIK: 60/150 Kč

O víkendu bude zcela mimořádně otevřen ochoz hradní kaple a budou zde vystaveny vzácné dřevořezby z bezdězské křížové cesty. Nebudou chybět rytířská vystoupení šermířské skupiny Reliquia ani kovářská dílna na prvním hradním nádvoří.

Den s historickými autobusy

KDY: Sobota 10. září od 9:30

KDE: zastávka Sokolská, Česká Lípa

ZA KOLIK: jízdné zdarma



Oblíbený, již 14. ročník Dne s historickými autobusy je opět tady. Přijďte se v sobotu svézt historickými vozy. Nástupní a výstupní zastávka je jako vždy Sokolská v centru města. MHD je po celý tento den zdarma.

Šikovné ruce

KDY: Sobota 10. září od 10 hodin

KDE: Vísecká rychta Kravaře

ZA KOLIK: vstup zdarma

Oblíbené setkání tvůrčích osobností na Vísecké rychtě, jsou poslední akcí letošní sezóny na kravařské pobočce českolipského Vlastivědného muzea a galerie. Nechte se v rámci Dnů evropského dědictví inspirovat a naučte se něco nového. Pro návštěvníky bude připraven trh originálních autorských výrobků široké škály – od medu a včelího vosku přes voňavé perníčky až k oděvům z přírodních materiálů a ruční práci se dřevem. Tvůrčí dílny pro malé i velké doplní první „Bylinkaření s Ekoporadnou Orsej“ – bylinková sklizeň z klášterní zahrady a Vísecké rychty, povídání o kulinářském a léčebném využití a jednoduchý recept na závěr.

Dožínky Brniště

KDY: Sobota 10. září od 12 hodin

KDE: kostel sv. Mikuláše, areál Zátiší Brniště

ZA KOLIK: vstup zdarma



Oslavu letošních žní s díkůvzdáním za úrodu v kostele sv. Mikuláše, s tradiční průvodem s moderní i historickou zemědělskou technikou. Bohatý kulturní program na vás čeká v areálu lesního Zátiší až do pozdních nočních hodin. Vystoupí folklórní soubor Jizera, Mažoretky Adelline, Mladá dechovka Jablonec nad Nisou, SŠHL Lepus, Slack show, kapely Hopsej, MAREKs, Těla a Archa. Po celý den budou pro děti i dospělé připraveny tvořivé dílny a Adélčin dvoreček s domácími zvířaty, nabídka regionálních potravin, workshopy. Vyzkoušet si můžete minikola, tandem kolo, Pogo tyče nebo chůzi po laně. Chybět nebude přehlídka zemědělské techniky, výstava fotografií obce Brniště v kostele a přednáška o historii obce.

FOTO: U Máchova jezera si milovníci vína přišli na své

Dny evropského dědictví v Dubé

KDY: Sobota 10. září od 13 hodin

KDE: Sušárna chmele Dubá

ZA KOLIK: vstup zdarma

Během soboty vás čeká bohatý kulturní program pro děti i dospělé. Nebudou chybět výstavy a přednášky, slavnostně zde bude zakončeno Dřevosochání a vystavena díla, která během něj vznikla. Čeká vás přehlídka veteránů značky Ford a večerní zábava. Děti čeká divadelní představení, hasičská pěna a tvůrčí dílny. Podrobný program najdete na www.mestoduba.cz a na facebooku města.

Putování za skláři: Práce ve sklárnách – vzpomínky novoborských sklářůNázev akce

KDY: Sobota 10. září ve 14 hodin

KDE: Villa Hrdlička Česká Lípa



Poslední přednášky z cyklu Putování za skláři se ujme Jan Vobr, absolvent sklářské školy v Kamenickém Šenově a vynikající karikaturista, autor komiksových knih Příběhy skláře Egermanna a Střípky ze sklářské historie.

Petrovický divadelní festiválek

KDY: Sobota 10. září ve 14 hodin

KDE: kostel Nejsvětější trojice Petrovice

ZA KOLIK:

Osmý ročník přeshraničního festivalu, který nabídne několik divadelních představení nejen českých, ale i německých divadel. Mimo to budou připraveny výtvarné dílny, výstava fotografií a další zábavný program. Celý program najdete na www.jablonnevp.cz.

LEGOles

KDY: Sobota 10. září ve 14:30

KDE: areál dolního koupaliště Kamenický Šenov



Již tradiční pohádkové putování, které město pořádá ve spolupráci s obcí Prysk. Start se nachází tentokrát v areálu pryšské požární nádrže, odkud vaše kroky povedou směrem k šenovskému koupališti, kde na vás bude čekat zasloužená odměna. Od 16:30 zde také k tanci i poslechu zahraje kapela EduRockShow. Děti i rodiče se mohou těšit na svozový Legovláček, který případně stylově vyřeší i starosti s parkováním.

Závod na čemkoli

KDY: Sobota 10. září v 15 hodin

KDE: Liščí stezka, Kravaře

Vezměte si s sebou cokoli od kola po kolečkové brusle a přijďte si zasoutěžit a vyzkoušet jízdu na handbiku. Buřty, pití i hudba od DJ Lukyho zajištěny.

Noční prohlídky na Lemberku

KDY: Sobota 10. září v 18:30, 19.30, 20.30 a 21.30

KDE: Zámek Lemberk

ZA KOLIK: 210 Kč



Výjimečné večerní scénické prohlídky zámku s Bílou paní aneb Lemberk trochu jinak – netradiční prohlídky zámku, při kterých možná potkáte i Černou paní.

Rock koncert

KDY: Sobota 10. září v 19 hodin

KDE: KD Ralsko Mimoň

ZA KOLIK: 200 Kč

Tři rockové kapely se budou ucházet o vaši přízeň při mimoňské rockové smršti. V 19 hodin zahrají Covers for Lovers, ve 20:30 přijde na řadu Civilní obrana a ve 22 hodin to rozjedou Nazsong s hity skupiny Nazareth.

Burčákobraní

KDY: Sobota 10. září v 19:30

KDE: klub Píchlá nota Doksy



Košt poctivého moravského burčáku z přímého dovozu Vinařství Velké Pavlovice - každoroční lahůdka pro klubové hosty.

Lauren Henderson

KDY: Sobota 10. září ve 21 hodin

KDE: klub U bílýho černocha Česká Lípa

Jazzová, latin-jazzová, soulová a fusion zpěvačka a skladatelka původem z Massachusetts, jejíž ústředním uměleckým tématem je karibské a latinské hudební dědictví. V současné době žije střídavě v Miami a především v New Yorku, kde pravidelně hrává v klubech Blue Note, Birdland a Joe Pub. Hendersonová jezdí též koncertní turné po Spojených státech, Německu, Itálii, Španělsku, Mexiku a dalších evropských i latinskoamerických zemích. Eklektické vokální vlivy se šíří napříč žánry a její afro-latinské kořeny jí pomáhají vytvářet výrazný a všestranný sound.

Královnina touha

KDY: Neděle 11. září od 15 hodin

KDE: Vodní hrad Lipý Česká Lípa

ZA KOLIK: 100 Kč



Pohádkový příběh na motivy české pohádky Spravedlivý Bohumil od Boženy Němcové. Vypráví o velké lásce, síle přátelství a touze, také o tom, že ta nejsnadnější cesta nás může přivést místo ke štěstí k velkému utrpení, a že je důležité být trpělivý a nechtít vše a hned. Zahraje vám divadelní spolek Nopoď Nový Bor.