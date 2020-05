Českolipský komorní cyklus

KDY: Pátek 22. května od 19 hodin

KDE: Jiráskovo divadlo Česká Lípa

ZA KOLIK: 250 Kč

První akcí, kterou spolek ARBOR po vynucené pandemické pauze uskuteční, bude v pátek 22. května koncert věnovaný poctě významné české skladatelce Vítězslavě Kaprálové. Od 19 hodin vystoupí v českolipském Jiráskově divadle herečka Taťjana Medvecká a smyčcový Kaprálová Quartet. Do tohoto prostoru byl koncert přesunut z původně avizovaného kostela Mistra Jana Husa v zájmu zajištění aktuálně platných dodržení bezpečnostních podmínek pro pořádání kulturních akcí. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti, v prodeji je posledních 10 lístků.

Autokino v Zákupech

KDY: 22. - 24. května vždy od 17:30 a 20:30 hodin

KDE: parkoviště pod zámkem Zákupy

ZA KOLIK: 300 – 500 Kč



V Zákupech proběhne o víkendu od pátku do neděle poprvé projekt Autokina. Na parkovišti pod zámkem, kde se tradičně pořádají burzy, se mohou diváci těšit na celkem šest projekcí jak pro děti, tak dospělé. To vše z pohodlí svého automobilu. Chybět nebude ani občerstvení. Obraz bude přenášen prostřednictvím velkoformátové LED obrazovky a zvuk si každý naladí na svém rádiu. Filmy budou promítány vždy od 17:30 (dětské a rodinné) a 20:30 (večerní filmy). Vjezd do areálu bude možný vždy hodinu předem. Dospělí návštěvníci se pak můžou těšit například na filmy Rivalové či Tenkrát na Západě. Děti pak na Ovečku Shaun ve filmu - Farmagedon, nebo snímek Mimi Šéf. Lístky je možné zakoupit online nebo na podatelně MěÚ v Zákupech nebo přes aplikaci smsticket.cz

Výstava Merkur

KDY: Pondělí – pátek od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, sobota od 9 do 12 hodin

KDE: Městská galerie Doksy (areál zámku)

ZA KOLIK: 50 Kč



Dnes už legendární kovovou stavebnici si pamatuje snad každý, kdo se narodil před více než třiceti lety. Její vášnivý sběratel Jiří Mládek se rozhodl část své ohromné sbírky ukázat v Městské galerii v Doksech, která se nachází v prostorách zámku. V Doksech představí i některé modely, které ještě nebyly nikdy vystaveny. Pro děti i jejich rodiče je připravena herna, kde si mohou s exponáty nejen hrát, ale také si něco smontovat. Vernisáž měla proběhnout už v březnu, ale pandemie koronaviru plány zhatila. V současné situaci se vernisáž uskutečnit nemůže, ale během léta se budou konat komentované prohlídky za účasti sběratele Jiřího Mládka. Ten se dětským kovovým stavebnicím věnuje již od poloviny 70. let a za tu dobu dokázal nashromáždit největší sbírku v ČR a zřejmě i na světě.

Skalní hrad Sloup v Čechách otevírá

KDY: Od 23. května denně kromě pondělí od 9 do 17

KDE: Sloup v Čechách

ZA KOLIK: 20 – 175 Kč



Už v sobotu 23. května zahájí návštěvnickou sezonu Skalní hrad Sloup v Čechách. Množství skalních prostor, světského i sakrálního určení bylo vytesáno a dostavováno jak uvnitř skály, tak i na jejím povrchu. Tyto skalní objekty jsou vzájemně důmyslně propojeny. Prostory nejsou instalovány – jsou zcela bez sbírkových uměleckých předmětů. Přestože prázdné, jsou velmi působivé. Objekt se bez nadsázky honosí mimořádným geniem loci.

Díla z depozitáře

KDY: Ve středu a v sobotu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16

KDE: Galerie Pošta Dubá

Podbezdězský spolek intelektuální a poetický připravil zájemcům možnost seznámit se s některými zajímavými díly, která se v průběhu let nashromáždila v depozitáři Galerie Pošta. Jde o obrazy, grafiky či fotografie výtvarníků, kteří v galerii v uplynulých letech již vystavovali, ale také jsou vystavena díla jiných autorů. Návštěvníci si mohou připomenout tvorbu nadané, předčasně zesnulé malířky Daniely Talachové, či zajímavou ukázku jiné polohy tvůrčího přístupu Igora Grimmicha staršího. Řada děl připomene autory, známé z předchozích výstav, ať již jde o Jiřího Vajdla, Svatopluka Klimeše, Kamila Matějoviče, Igora Grimmicha mladšího, Olgu Otáhalovou, Petra Císařovského, Marii Burdovou, Janu Buriánkovou, Hanu Kohlovou, Irenu Gosmanovou nebo dvojici výtvarnic Evu Vágnerovou a Irenu Štyrandovou. Návštěvníci znovu uvidí i ukázku fotografické tvorby Evy Pilarové. Nově se mohou seznámit s ranými díly fotografů Michala Paciny a Miroslava Halady, s grafikou Barbory Velebné či výtvarně pojednaným plakátem Františka Skály.