XTERRA Czech tour 2020 Daschman triatlon

KDY: Sobota 27. června v 10 hodin

KDE: Kunratice u Cvikova

Triatlonové zápolení se rozšíří o dopolední závody dětí a mládežnických kategorií a odpoledne odstartuje hlavním závodem XTERRA CZECH TOUR.

Horský expres 2020

KDY: Čtvrtek 2. července v 9:30

KDE: Náměstí Osvobození



Z Náměstí Osvobození ve Cvikově vyráží pravidelně dvakrát týdně v úterý a ve čtvrtek v měsících červenci a srpnu výletní turistický vláček, který vás odveze do německého Jonsdorfu k Motýlímu domu nebo až do lázeňského městečka Oybin. Zde vás čeká prohlídka skalního města, starý gotický hrad a klášter postavený na mohutné pískovcové stolové hoře. Tento hrad nechal zbudovat Karel IV. jako své původní sídlo. V Německu si každý účastník hradí sám veškeré vstupy, občerstvení apod. Výletní trasy nejsou hromadně organizovány průvodcem, zajištěna je pouze doprava. Počet míst ve vláčku je omezen na 56 míst. Časový prostor na prohlídku Oybinu je cca 4,5 hodiny. V místě je možné navštívit různá bistra, občerstvení a kavárny. Využít je možné i místní turistický vláček, který vás proveze okružní jízdou po Oybinu, přes ZOO až ke hradu. Horský expres přijede k nádraží v Oybinu. Pěší cesta ke hradu je cca 1,5 km, částečně po schodech. V Jonsdorfu Horský expres pouze zastaví a pokračuje rovnou v cestě do Oybinu. Návštěvníci, kteří se rozhodnou vystoupit v Jonsdorfu, mohou po prohlídce Motýlího domu buď zůstat v Jonsdorfu a navštívit třeba skalní město či krytou halu s různými atrakcemi pro děti Kindertobeland. Odpoledne znovu nastoupí do Horského expresu a dojedou do Cvikova.

Škola rocku na vodním hradě

KDY: Pátek 26. června ve 14 hodin

KDE: Vodní hrad Lipý

ZA KOLIK: 50/100 Kč

Pro příznivce rockové hudby je určen páteční program na vodním hradě Lipý, kde si mohou užít 11 kapel a 8 hodin muziky s trojicí zábavných moderátorů. Vystoupí mimo jiné kapely Kings of the Ashes, Late to Fate, The Rays, The sunnies.

Historická střelnice

KDY: Sobota 27. června – neděle 28. června od 10 hodin

KDE: Hrad Bezděz

ZA KOLIK: 60/80 Kč



Skupina historického šermu Úpičtí střelci z. s. se zabývá převážně obdobím 1. poloviny 15. století a hlavní náplní činnosti je střelba z palných a střelných zbraní. Luky a kuše patřily ve středověku nejen na bitevní pole, ale také hlavně na lov a k zábavě. A k tomu poslednímu patří i tato střelnice. Návštěvníci si mohou vyzkoušet střelbu z anglických dlouhých luků, jezdeckých luků, z kuše. A to, jak ze silnějších, pro dospělé, tak ze slabších, pro děti. K prohlédnutí bude na hradě i kovářská dílna na I. Nádvoří. Návštěvníci uvidí ukázku kovářského řemesla, práce ve výhni s kovem a výrobu drobných předmětů.

Otevření Retro muzea

KDY: Sobota 27. června od 14 hodin

KDE: Areál bývalých kasáren

ZA KOLIK: Vstup zdarma

V Mimoni se otevírá nové muzeum, tentokrát pod patronací předsedkyně Spolku historie Mimoňska, Lenky Špačkové. Zaměření muzea bude vycházet z celoživotní sběratelské vášně jeho zakladatelky, a kromě starých kočárků, jejichž sběru a rekonstrukci se věnuje zhruba deset let, zde najdete i dobové panenky, zavinovačky, chrastítka, hračky, oblečky pro miminka a kolébky. A nejen to. V Retromuzeu najdete i různé mapy, klobouky, gobelínové kabelky, nádobí a další dobové předměty, stejně jako vzpomínky na mimoňské podniky, které dnes již neexistují.

Vítání léta

KDY: Sobota 27. června od 13 hodin

KDE: Zámek Horní Libchava

ZA KOLIK: 60/80 Kč a přikoupení pohádkové prohlídky za 50 Kč



Léto je tu. Přijďte ho přivítat na pohádkový zámek. Areál s dětskou dílnou, střelnicí a doprovodným programem se otevře ve 13 hodin a bude možné si zakoupit pohádkovou prohlídku zámku. Hlavní pohádka se odehraje v 15:15 v amfiteátru, pokud by pršelo, tak v kulturním sále.