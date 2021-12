Vánoční koncert legendárního zpěváka Václava Neckáře se skupinou Bacily a jako speciální host hraje smyčcové kvarteto.

Koncert klavírní třídy Hany Řeřichové

KDY: Pátek 17. prosince v 17 hodin

KDE: ZUŠ Česká Lípa



V pátek před posledním adventním víkendem přijďte nasát předvánoční atmosféru na klavírní koncert žáků ze třídy paní učitelky Hany Řeřichové do Malého sálu.

Večerní adventní prohlídka

KDY: Pátek 17. - Čtvrtek 23. prosince

KDE: Zámek Zákupy

Večerní prohlídka vánočně vyzdobeného zámku. Pouze s předem zakoupenou on-line vstupenkou. Přesné časy, od kdy do kdy prohlídky probíhají najdete na www.zamek-zakupy.cz

Betlém na hradě

KDY: každý den od 13 do 22 hodin

KDE: Vodní hrad Lipý Česká Lípa

ZA KOLIK:



Betlém na vodním hradě bude svítit pro návštěvníky až do začátku ledna. Ve všední dny ho můžete navštívit od 13 do 22 hodin a o svátcích od 9 do 22 hodin.

Adventní prohlídky

KDY: Sobota 18. a neděle 19. prosince od 10 hodin

KDE: Zámek Zákupy

Přijďte si užít na zámek mimořádné zimní prohlídky vánočně vyzdobených interiérů. Prohlídky probíhají do 14 hodin.

Koncert vánočních variací

KDY: Sobota 18. prosince od 16 hodin

KDE: kostel sv. Bartoloměje Doksy

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Vánoční varhanní improvizace Pavla Hrubeše, při kterých si budete moci zazpívat různé vánoční písně. Výtěžek z koncertu bude poukázán na opravu varhan.

Minipohádky

KDY: Sobota 18. prosince v 15 hodin

KDE: Divadelní studio ZUŠ Česká Lípa

Poslední předvánoční sobotu jsou srdečně zváni malí diváci se svými rodiči na další představení literárně-dramatického oboru pod vedením paní učitelky Lenky Adamcové.

Vánoční koncert

KDY: Sobota 18. prosince v 18 hodin

KDE: kostel sv. Fabiána a Šebestiána



Na poslední adventní neděli zahrají v zákupském svatostánku Valdštejnovi trubači.

Vánoční koncert Anny K.

KDY: Sobota 18. prosince v 19 hodin

KDE: kostel sv. Jana Křtitele Kamenický Šenov

ZA KOLIK: 100/150 Kč

Letos si město Kamenický Šenov připravilo skutečnou hudební lahůdku - akustický koncert Anny K.

Vánoční koncert s písněmi Karla Gotta

KDY: Sobota 18. prosince od 19 hodin

KDE: zámek Doksy, Rytířský sál

ZA KOLIK: 100 - 180 Kč



Zazní nádherné písně Karla Gotta v podání Miloslava Hartmana, který mistra obdivoval již od svého dětství. V roce 2019 se rozhodl vytvořit s podporou halfplaybacku vystoupení složené z písní Zlatého slavíka. Prošel konzultacemi hlasové techniky u operní zpěvačky Blanky Beranové a začal vystupovat pod názvem „Míla Hartman cover K. G“. Kromě největších hitů Karla Gotta uslyšíte i jeho vánoční koledy. Zazní i nádherný duet Srdce nehasnou, který byl jeho poslední písní. Dalším hostem letošního vánočního koncertu je také dětský sbor Ama Musica ze ZUŠ Františka Antonína Šporka z Lysé nad Labem. Sbor zahájí večer mezinárodními vánočními koledami za doprovodu zobcových fléten v podání Kvintetu Flautato.

Jiří Šimek - electric madness

KDY: Sobota 18. prosince ve 20 hodin

KDE: klub U Bílýho černocha

Uslyšíte nejen očekávané, ale také zbrusu nové. Uslyšíte fúzi jazzu, drum’n’bassu, country, písně Nirvany, Joy Division, Billa Frisella plus zcela nové autorské skladby.

Adventní plavby po Máchově jezeře

KDY: Neděle 19. prosince v 16 a 17:30 hodin

KDE: přístaviště Doksy

ZA KOLIK: 190 Kč/ děti do 15 let zdarma



Při nástupu na loď Máj na vás dýchne ta pravá vánoční atmosféra. Během plavby si můžete poslechnout a zazpívat tradiční vánoční koledy v doprovodu muzikanta. Na palubě vás zahřeje nejen prima nálada, parta dobrých přátel, ale i šálek horkého svařeného vína nebo teplého čaje, který je v ceně lodního lístku. Plavba v 17:30 hodin se uskuteční pouze v případě minimálního počtu 30 osob.

Štědrý den na útulku

KDY: Neděle 19. prosince od 13 do 16 hodin

KDE: Útulek Dogsy, Jestřebí u České Lípy

Čeká na vás bohatý program, můžete se těšit na tradiční vánoční stromeček psích přání, občerstvení a opékání buřtů. Nebude chybět ani stánek s prodejem charitativních předmětů na podporu našeho útulku a dílničky pro děti včetně speciální ježíškovy pošty! Na závěr bude i vystoupení dětského pěveckého sboru. Přijďte si udělat krásně vánoční nedělní odpoledne a podpořte tak tím i dobrou věc.

4. adventní koncert

KDY: Neděle 19. prosince v 17 hodin

KDE: kostel Nanebevzetí Panny Marie Nový Bor

ZA KOLIK: 100 Kč



Na posledním adventním koncertě Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby.

Adventní posezení s cimbálovkou

KDY: Neděle 19. prosince od 19 hodin

KDE: DK Ralsko Mimoň

ZA KOLIK: 50/100 Kč

Netradiční adventní koncert v podání Cimbálové muziky Miroslava Kotlára.