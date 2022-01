Tradiční Otevřená sobota je zpět. Navštivte zvířátka v Zoo koutku a nebo si přijďte pohrát do JOJO Klubu. Součástí Otevřené soboty je i keramická dílna, která je vám k dispozici. Vyrobit si můžete hrníček, talířek nebo cokoliv, co vás napadne.

Naučné stezky Od Ondřeje po Hromnice a O narození Ježíše

KDY: do 9. ledna

KDE: start u Městského muzea Mimoň

ZA KOLIK: zdarma



Adventní stezka „Od Ondřeje po Hromnice“, která starší děti, ale i dospělé provede mnohdy i zapomenutými adventními a vánočními svátky, zvyky a pranostikami. Zároveň otestuje vaši pozornost v malém testu. Vánoční stezka „O narození Ježíše“, je určena především malým dětem. Vypoví dětem příběh o tom, jak se narodil Ježíš. I pro ně jsou na každém stanovišti připraveny otázky, na které musí najít odpověď. Čeká na vás celkem 12 stanovišť. Na každém stanovišti je pod příslušným textem otázka k danému tématu a tři odpovědi se souřadnicemi. Správnou souřadnici si zakroužkujte v odpovědní tabulce. Čísla u písmen určují pořadí písmen v tajence. Trasa obou stezek je stejná, takže si můžete užít obě varianty. Začátek stezky začíná u Městského muzea Mimoň, kde si vyzvednete odpovědní kartičku (kartička je ke stažení i na našem webu www.kulturamimon.cz).

Tříkrálový koncert

KDY: Neděle 9. ledna od 17 hodin

KDE: Kulturní centrum Sever Cvikov

Koncert pěveckého souboru Lusatia Consort.

FOTO: Psí móda. Oblečky zahřejí i sluší. A jaký šatník má váš čtyřnohý kamarád?

Flaškostromeček

KDY: do neděle 9. ledna

KDE: u restaurace Uran, Stráž pod Ralskem

ZA KOLIK: zdarma



Do konce tohoto týdne máte ještě možnost navštívit unikátní flaškostromeček ve Stráži pod Ralskem. Postavili ho nadšenci ze spolku Järgen family. Je tvořen z tisíců lahví od piva a je zapsaný v České databance rekordů.

Zámky zvou k zimní návštěvě

KDY: úterý – neděle od 10 do 14 hodin (Sychrov) 11 do 13 (Zákupy)

KDE: zámky Sychrov a Zákupy

Do neděle 9. ledna si můžete přijít prohlédnout vánočně vyzdobené interiéry zámku v Zákupech na Českolipsku, který je letos poprvé otevřen celoročně. Přístupný tak bude i nadále, a to od úterý do neděle. Prohlídky tu začínají v 11 a ve 13 hodin. Zimní okruh zahrnuje mimo jiné předkaplí, zámeckou kapli, císařský výtah, třípokojové hostinské apartmá ve stylu biedermeieru, pokoj císařova hofmistra, apartmá arcivévodkyně Marie Terezy a pokoje v I. patře, zařízené jako honosný byt z období tzv. první republiky. Všechny místnosti zimního okruhu jsou bohatě zařízeny nábytkem, obrazy, porcelánem, loveckými trofejemi atd. Součástí zimního okruhu je i historická zámecká kuchyně v přízemí zámku. Celoročně můžete navštívit i zámek Sychrov na Liberecku. Památka, která sloužila jako rezidence původem francouzského rodu Rohanů, je známá z celé řady pohádek, natáčela se tu třeba Zlatovláska či Nesmrtelná teta. Z technických důvodů není v tuto chvíli u zámku Sychrov přístupný zámecký park – variantou je procházka zámeckou oborou. O víkendech startují prohlídky v 10:15, 11:30, 12:45, 14:00, ve všední dny pak ve 10, 12 a 14 hodin.

PROGRAM KIN



Crystal Česká Lípa

Čtvrtek 6. 1. - neděle 9. 1. v 15:30: Velký červený pes Clifford

Čtvrtek 6. 1. - neděle 9. 1. v 17:30: Krotitelé duchů: Odkaz

Čtvrtek 6. 1. - neděle 9. 1. ve 20:00: Kingsman: První miste



Městské divadlo Nový Bor

Čtvrtek 6. 1. v 17:30: Šťastný nový rok 2: Dobro došli

Čtvrtek 6. 1. ve 20:00: Matrix Resurrections

Pátek 7. 1. - pondělí 10. 1. v 17:30: Krotitelé duchů: Odkaz

Pátek 7. 1. - pondělí 10. 1. ve 20:00: Kingsman: První mise

Sobota 8. 1. a neděle 9. 1. v 15:30: Velký červený pes Clifford



Kino Máj Doksy

Sobota 8. 1. v 15:00: Velký červený pes Clifford

Sobota 8. 1. v 17:30: Krotitelé duchů (1984)

Sobota 8. 1. ve 20:00: Raffael – mladý génius



Kino Ralsko Mimoň

Čtvrtek 6. 1. a sobota 8. 1. ve 20:00: Krotitelé duchů: Odkaz

Pátek 7. 1. v 17:30: Tři přání pro Popelku

Pátek 7. 1. ve 20:00: Kingsman: První mise

Sobota 8. 1. v 17:30: Šťastný nový rok 2

Neděle 9. 1. v 15:00: Zpívej 2