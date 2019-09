Její délka je 34 km a časová náročnost přibližně tři hodiny. Navíc celá oblast Podralska se vyznačuje krásnou krajinou plnou hlubokých lesů, pískovcových skal a mokřin.

Cykloputování zahájíme v Mimoni (50°3956 s. š., 14°4334 v. d.), o níž pochází první písemné zmínky z druhé poloviny 13. století. Mezi významné památky města patří Mariánský sloup na náměstí 1. máje či barokní kaple Božího hrobu. Budeme sledovat červenou turistickou značku, která nás zároveň provede po naučné stezce Ralsko. Přes řeku Ploučnice přejedeme po kamenném mostě, projedeme sídlištěm a lipovou alejí a bude nás čekat mírné stoupání k poutnímu místu a obci Vranov, kde za dětským hřištěm vjedeme na cyklotrasu 241.

Po silnici s dorazíme do Novin pod Ralskem (50°4132 s. š., 14°4449 v. d.), kde u místní restaurace s dětským a sportovním hřištěm zahneme vpravo a po kilometru se dostaneme k technické památce v podobě Průrvy Ploučnice, přezdívané jako Pekelný jícen, Hromová rána či Čertova díra (50°4115 s. š., 14°4548 v. d.). Její délka je 150 metrů a výška tunelu šest metrů.

Vrátíme se zpět na trasu a zamíříme si to do Stráže pod Ralskem (50°4210 s. š., 14°484 v. d.), kde v ulici Mimoňská zahneme doprava a napojíme se na asfaltovou cyklostezku Ploučnice. Ta nás zavede do Hamru nad Jezerem. V případě příznivého počasí se můžeme vykoupat v Hamerském rybníku (50°42 s. š., 14°5045 v. d.), na jehož březích nalezneme koupaliště a dva kempy.

Po cyklostezce pokračujeme k rozcestí Pod Děvínem a vydáme se doleva. Značení nás zavede k cíli naší trasy v podobě více než dva metry vysokého Chrastenského vodopádu (50˚ 4140.98 N 14˚5244.12 E) na řece Ploučnice, který vznikl v 16. století odkloněním části Ploučnice do Hamerského rybníka.

Přímo k vodopádu se na kole dostat nelze, kousek je nutné dojít pěšky. Až se pokocháme krásou zdejší krajiny, vrátíme se zpět do Hamru na Jezeře. Před ním zahneme vlevo a cyklostezka nás zavede zpět do Mimoně. Po cestě narazíme na Černý rybník (50.689646, 14.841775) s rašeliništěm a zajímavými skalními útvary.