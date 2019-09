Až na dvě stoupání se jedná o příjemnou trasu po rovině či z kopce. Začátek trasy vede po lesních cestách, zbytek už je asfaltový povrch. Z výchozího bodu v podobě nádraží Jedlová (50°5033 s. š.,14°3413 v. d.) se vydáme po zelené a žluté turistické značce lesní cestou a u prvního rozcestí zahneme doleva na cyklotrasu 3013 a 3015.

Sjedeme z kopce po zpevněné lesní cestě, přejedeme železniční trať a dostaneme se k Malému a Velkému Jedlovskému rybníku (50°5033 s. š.,14°3337 v. d.). Původně vznikly k zachycování vody při povodních a jarním tání sněhu, dnes slouží jako vodohospodářské nádrže.

Od nich pokračujeme k další vodní ploše, tentokrát k Hraničnímu rybníku (50°4947 s. š.,14°345 v. d.), u kterého zabočíme doprava na cyklotrasu 21. Ta nás zavede do Kytlice (50°4846 s. š.,14°328 v. d.), dojedeme do centra a následně zahneme doleva na silnici vedoucí do Nového Boru.

Můžeme se zastavit na drobné občerstvení a následně nás čeká avizované stoupání v délce dva a půl kilometru. Z rozcestí Jedličná sjedeme do sklářské obce Polevsko (50°4712 s. š.,14°3159 v. d.), jejíž okolí nabízí řadu turistických a cyklistických tras, zahneme doleva a opět nás čeká přibližně kilometrový výšlap do kopce, na jehož vrcholu najdeme kapličku.

Trasa nás zavede po třech kilometrech na východní okraj Kamenického Šenova (50°4625 s. š.,14°2823 v. d.). Přejedeme hlavní silnici a dorazíme pod čedičový vrch Panská skála (50°4610 s. š., 14°295 v. d.), známá též jako Varhany.

Jedná se o pozůstatek čedičového návrší a jeho spořádání připomíná varhany. Geologická lokalita se objevila v československé pohádce Pyšná princezna či ve videoklipu libereckého zpěváka Paulieho Garanda Zázrak. Opět se můžeme občerstvit či navštívit informační centrum. Za Panskou skalou najedeme na cyklostezku Varhany, jejíž délka je 17 km.

Vznikla na trase původní železnice z Kamenického Šenova do České Lípy a díky mírnému sklonu nás čeká příjemná projížďka. Na okraji České Lípy (50°418 s. š.,14°3216 v. d.) se napojíme na cyklotrasu 3054 a přes centrum města se dostaneme až k vlakovému nádraží.