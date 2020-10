KDY: kdykoli

KDE: žlutá trasa z Dřevčic až k rozcestí U Martinské stěny

ZA KOLIK: zdarma

Z Hvězdy můžete pozorovat nejvyšší vrchol Kokořínska – tajemnou horu Vlhošť (614 m. n. m.), kterou mají mnozí natrvalo spojenou s Hastrmanem Miloše Urbana.

Výlet lze začít i ve Vlhošťském dole. Z rozcestí Vlhošťský důl cesta pokračuje do nedalekého lesa. V lese hned první odbočkou – pozor snadno se mine – vede směr Heřmánky. Odkud po silnici do Dřevčic. -následuje další vesnická památková rezervace s názvem Lhota. Po dalším stoupání krásnou do skály vytesanou cestou silnicí se odbočuje na cyklotrasu 0058, která vede po Husí cestě.

Cestou se míjí odbočka na Martinské stěny, k těm je třeba dojít pěšky, na kole to není možné. Celá oblast je chráněnou krajinnou oblastí, která je domovem vzácných bezobratlých živočichů, jako je např. slíďák vřesovištní a patří do Roverských skal. Za Martinskými stěnami narazíme téměř doslova na Járu Cimrmana, v přístřešku u pomníčku tohoto fiktivního českého génia je možné se občerstvit a dozvědět se více o skonu tohoto génia. A také objevit Husu, vyšší skalní útvar, připomínající svým tvarem tohoto opeřence.