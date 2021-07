Talentovaná mladá česká umělkyně Eliška Podzimková přijela poprvé v životě do Litvínova, který před pár lety začal oživovat kulturní dění v regionu špičkovými výstavami. Podzimková na Zámku Valdštejnů instalovala se svým týmem interaktivní expozici o magickém světě Malého prince podle stejnojmenné knihy pro děti. Návštěvníci mohou její originální trojrozměrné ilustrace rozhýbat pomocí mobilní aplikace a díky animaci odhalit něco víc ze světoznámého pohádkového příběhu.

Malý princ

Světoznámá kniha z roku 1943 od francouzského spisovatele Antoina de Saint-Exupériho. Pohádkový příběh líčí setkání pilota uvízlého v poušti s chlapcem z planetky B612.

Přípravu ojedinělé výstavy omezila pandemie. „Byla to poslední akce, která nám po koroně zůstala v kalendáři, a těšili jsme se, že alespoň Litvínov klapne. Zámek je skvělý a ten týden, co jsme instalovali, jsme si moc užili,“ řekla umělkyně před odjezdem do Prahy. Ubytovaná byla na Klínech, které označila za parádní místo.

Jejího Malého prince lze vidět na zámku do 22. října. Podle ní vykročila správa areálu správným směrem a snaží se pořádat výstavy, které si lze osahat a které návštěvníky osloví. „Je to zábavnější než chodit jenom na historické výstavy a koukat na zeď,“ řekla. Pohádková expozice v litvínovském zámku se podle ní trochu liší od pražské, kde bylo víc přítmí. Důležitá je však aplikace, která rozhýbe obrázky. Je to bonus pro návštěvníky, kteří si chtějí pohrát z rozšířenou realitou.

Výstava vznikla poté, co Podzimkovou oslovilo nakladatelství Albatros, aby ilustrovala nové vydání Malého prince. Umělkyně přijala výzvu po svém a příběh zasadila na Island, který jí připadal jako princův svět. Na Islandu strávila dva týdny, fotila, natáčela, hledala vhodná místa pro ilustrace, sbírala mechy, klacíky, lávové kameny, písek, vše co k Islandu patří, a doma vše spojila.

Svěřila se, že k příběhu si našla vztah až během práce na projektu. Předtím to pro ni byla kniha, která spadala do školní četby a četla ji naposledy v sedmé třídě jako povinnost. „Nevím, zda člověk v tom věku dokáže Malého prince pochopit. Těším se, až si knihu zase přečtu za dvacet let. Pak ji budu vnímat úplně jinak. Je nadčasová a geniální,“ uvedla výtvarnice.

Eliška Podzimková (27 let)

Česká multimediální umělkyně, animátorka, ilustrátorka, fotografka žijící v Praze. Pracovala například pro známé osobnosti a časopisy (Jamie Oliver, Vogue Magazine). Spolupracovala s Tomášem Klusem na jeho turné Recyklus.

Město Litvínov se netají tím, že je to pro něj mimořádná výstava, která lidi vrátí zpět do dětství. Na zámku zapojí všechny smysly. Jsou tam i světélka, kouzelný les, mlha a vůně šimrající v nose. „Výstavy tohoto typu přivedou na zámek celé rodiny. Je to výstava, která je kvalitní a je pro všechny, i pro fajnšmekry a milovníky umění,“ sdělila Dáša Wohanková z oddělení propagace města.

Nová expozice zapadá do konceptu alespoň jednou ročně uspořádat v Litvínově atraktivní výstavu jako v metropolích. Zámek už představil interaktivní formou díla Jiřího Trnky a bratří Formanů. To ocenila i Podzimková, která aktuálně chystá edukativní animovaný seriál Plešouni pro onkologicky nemocné děti a k němu chce připravit také interaktivní výstavu. „Takže, když se povede, možná přijedeme zas,“ řekla.

Podle Wohankové není snadné podobné projekty pro Litvínov zajistit, protože jich v tuzemsku zas tak moc není.

Na zámku chtějí letos rozšířit tradiční výstavu vánočních stromů o betlémy a do expozice hraček značky Husch umístit elektrifikované kolejiště. Od půlky srpna do konce září se výstava patchworku spojí s výstavou veselých polštářků pro dětské onkologické pacienty.

Malý princ Elišky Podzimkové - Zámek Valdštejnů, Litvínov

Hlavní instalací jsou ilustrace z knížky Malý princ, které autorka připravovala na Islandu. Obrázky z knížky jsou zároveň animované prostřednictvím AR (augmented reality) aplikace ARTIVIVE, která je volně ke stažení a skrze kterou si návštěvníci mohou „rozpohybovat jednotlivé obrázky”. Výstava potrvá do 22. října. Prohlídky jsou možné od úterý do neděle v časech v 9.00, 10.30, 13.00 a 15.30 hodin. Vstupné vyjde dospělé na 70 Kč, důchodci zaplatí 40 Kč a děti a studenti 30 Kč, rodina může využít rodinné vstupné ve výši 120 Kč. Nutná rezervace vstupenek na tel. 603 151 600. Návštěvníci musejí dodržovat aktuální vládní nařízení a hygienická opatření.