25. Mezinárodní jazzové dny

Jazzové dny slaví čtvrtstoletí a životní jubileum slaví i jejich spoluzakladatelka Eva Pilarová. Program: Pátek 9. 8. - v 18 hodin vystoupí The Furniture Acoustic a Jan Loněk, velmi originální souboru kombinující vlastní tvorbu s jazzovými standardy, speciálním hostem je Barbora Řeháčková. V 19 hodin se představí Josef Vejvoda Sextet, znamenitý soubor složených z našich předních jazzových sólistů. Ve 20 hodin přijdou na řadu The Dixieland Messengers Praha, kteří jsou perfektními posly tradičního jazzu s mezinárodním kreditem. Jako zajímavost stojí za zmínku, že značná část orchestru nese jméno Fiala. Speciálním hostem bude Darja Kuncová. Závěr prvního večera bude od 21 hodin patřit slavným duetům Elly Fitzgeradl a Louise Armstronga. Po velmi úspěšné premiéře s filharmonií Fryderyka Chopina Gdaňsk je přednesou Barbora Řeháčková a Lee Andrew Davison. O doprovod se postará Vít Fiala Xtet. Sobotní program odstartuje v 16 hodin Kapela strýce Michaela z Mladé Boleslavi se sólisty. V 19 hodin vystoupí The Swings, vynikající pražský vokální kvartet ve složení Petr Hanzlík, Jiří Hruška, Pavel Švestka, Petr Jindra, kteří nedávno vystupovali v Chicagu. Poté už bude pódium patřit Evě Pilarová, která bude nejen přijímat gratulace, ale hlavně zpívat. Speciálním dárkem pro paní Evu bude věrná rekonstrukce slavného koncertu Elvise Presleyho na Havaji v podání Petra Vondráčka, skupiny Lokomotiva, vokálního tria a velkého orchestru.