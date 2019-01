33. Řezbářské sympozium

Každoročně se do Doks sjíždějí řezbáři z celé republiky, aby vystavili své výrobky a naučili návštěvníky, co práce se dřevem obnáší a jaké má své výhody a specifika. Celou zahradou krásně voní čerstvé dřevo, všude jsou položená různá dlátka a nožíky a spousta figurek, plastik a soch. Návštěvníci mají jedinečnou možnost naučit se řezbářské technice a podívat se pod ruku mistrům řezbářům. Zavítat za umělci, kteří budou v zahradě tvořit, mohou lidé každý den od 9:00 do 12:00 hodin a odpoledne od 14:00 do 18:00 hodin.