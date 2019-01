V sobotu 11. srpna se od 14 hodin bude v Kamenickém Šenově konat komorně laděná akce „Autorské čtení a hraní v muzeu“.

Do příjemných prostor sklářského muzea by měla přivést několik účinkujících a také nové návštěvníky, kteří se rádi zaposlouchají do poezie a prózy nebo do autorských písní. Ke čtení byli přizváni jak profesionálové, tak amatérští autoři, kteří sdělují své ryze osobní prožitky prostřednictvím básní jen zřídka nebo dokonce poprvé.

Mezi účinkujícími tedy přivítáme Rostislava Křivánka, režiséra, herce, spisovatele a novináře, ale i autora pohádek a poezie pro děti. Se svými šansony vystoupí Erdela Teriérová (vlastním jménem Jana Víchová) z děčínské literární kavárny Coffee&Books. Z Jablonce nad Nisou přijede Jan Fišar, který své texty přednese společně s Milanem Brožem a s uskupením Lucijan také zahraje texty zhudebněné. Očekáváni jsou také autoři z nedalekého okolí - Dalimil Drvota, Šárka Raichová a Helena Braunová. Se svými texty vystoupí také fotograf a performer Pavel Matela.

Součástí programu je tzv. volná scéna. Předpokládáme, že v publiku budou také básníci, pisatelé zajímavých textů, autoři … Pokud někdo projeví zájem vystoupit a představit svou tvorbu, bude vítán.

Celou akcí bude provázet herečka a režisérka Perla Kotmelová.