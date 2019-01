Benny se narodil v Berlíně, ve třinácti se přestěhoval do Kalifornie. Získal bakalářský titul na California Institute of the Arts pod vedením Charlie Hadena. V letech 1997 – 1998 studoval soukromě u svého mentora, pianisty Brada Mehldaua. Předprodej vstupenek - Doo-Bop Union a U bílýho černocha