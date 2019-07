Brain&Breakfast: Design a zlepšování světa

Knihkupectví U Knihomila v České Lípě zve na další snídani Brain & Breakfast, tentokrát ze Slovenska. Hostem bude Patrik Paul architekt, designer a podnikatel. Jeho přístup detailisty, který sleduje nové trendy a ne zřídkakdy v myšlení přebíhá i zákazníka, ho dovedl k naplnění snu „designed in Slovakia, manufactured in Germany“.A před pár lety se dokonce pustil do designu a vývoje elektrokola, jež jako první na světě vytiskl na 3D tiskárně. Přímý přenos u Knihomila na téma design a zlepšování světa začíná v 8:15 hod.