Mikuláš s čertem mají svou tradiční pouť za hodnými i zlobivými dětmi téměř všude za sebou, do Kamenického Šenova se ale pekelníci vrátí v sobotu 9. prosince. Proběhnou Čertovské jízdy historickým vláčkem. Kamenický motoráček bude jezdit od 13 hodin vždy v celou hodinu z České Kamenice do Šenova a v půl zase zpátky, poslední spoj vyjede v 16.30 hodin. Kdo dorazí převlečený za čerta, může se zapojit do soutěže o nejlepší masku. Vláček bude jezdit zdarma.