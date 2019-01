Českolipský quadratlon

Tři disciplíny jsou českolipské příspěvkové organizaci Sport málo. Na sklonku léta uspořádá v Dubici závod v quadratlonu. K běhu, plavání a jízdě na kolech budou moci závodníci od 8 do 99 let zápolit také v paddelboardingu na vodách nádrže v Dubici. Volnočasový areál u zatopené pískovny bude závod v sobotu 1. září od 9 hodin hostit. „Pro všechny finalisty jsou připraveny medaile i věcné ceny. Nudit se nebudou ani diváci. Součástí celé akce bude i doprovodný program a k dispozici budou i všechny atrakce, které nabízí návštěvníkům dubický areál,“ láká pořadatel. Profesionálové i amatérští závodníci se mohou registrovat do 22. srpna za 250 korun na www.czechtriseries.cz, případně přímo na místě o 50 Kč dráž.