Cesta do medvědího království

Prohlídka vybraných interiérů zámku vyhrazená pro děti do 10 let v přiměřeném doprovodu dospělých, pouze v 10.30 a 14.30 hodin, délka 30 minut. Pro velký zájem nutná rezervace vstupenek na tel. 487 857 278. V této prohlídce neprobíhá výklad k historii. Tato prohlídka není určena starším 10 let, ani dospělým. Zámek Zákupy je známý chovem medvěda hnědého, který obývá bývalý hradní příkop. Zákupský medvěd Medoušek oslavil v roce 2018 neuvěřitelné 25. narozeniny, a proto jsme k tomuto výročí připravili na letní prázdniny dětské prohlídky historických interiérů zámku. Průvodkyně oblečená v pohádkovém kostýmu (např. princezny) si s dětmi v zámeckých interiérech vypráví o historii zámku či zajímavých předmětech. Dává jim otázky a nechává je hledat plyšové medvídky poschovávané v pokojích. Kdo uhádne nejvíc otázek, získá klíč od tajných dveří k medvědímu království, kam se na závěr prohlídky podívají všechny děti z prohlídky.