Cimbálovka Dušana Kotlára v Brništi

Srdečně Vás zveme na Dožínky Brniště 2019, které se konají 31.8. od 12:00 pod záštitou Libereckého kraje. Již tradičně začínáme díkůvzdáním za úrodu ve stylově vyzdobeném kostele sv.Mikuláše v Brništi. Ve 13:00 se seřadíme do průvodu, kde můžete shlédnout moderní i historickou zemědělskou techniku. V průvodu bude hrát a tančit folklorní skupina Dykyta. Za účasti mažoretek Adelline se vydáme směr areál Lesního zátiší. Zde proběhne slavnostní předání dožínkových věnců i kytic. Jako další na programu je vystoupení FS Dykyta, mažoretek Adelline a historické šermířské skupiny Golem. Uvidíte výstavu dravců a práci s nimi. Dále se pak představí cimbálovka Dušana Kotlára. Pozvání přijala i v celé Evropě uznávaná kapela World Roxette tribute Band – The RockSet, která se představí hned ve dvou vstupech. K tanci i poslechu do pozdních nočních hodin bude hrát rocková kapela Adaptace.