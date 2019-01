Poslední akcí výstavní sezóny 2017 v Galerii Pošta v Dubé je výstava „Co to je“, na které se spojili dva akademičtí malíři, aby představili svá nejnovější díla. Oba studovali na pražské akademii výtvarných umění v ateliéru Michaela Rittsteina. Petr Tejkal a Igor Grimmich mají společný expresivní prapůvod. Každý běží sice dále po jiné lince, ale sbližuje je neochota přejmout jakoukoli urychlující formuli, která by pomohla rychleji osvětlit "Co to je". Oba v různé míře volí cestu postupného přidávaní či odebíraní, aby se tak dobrali "k sobě" nejpůvodnějšího tvaru.