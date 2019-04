První letošní akcí v Galerii Pošta v Dubé je výstava Čtyři kokořínské oči, na které představí svou tvorbu malíř Pavel Švec a fotograf Pavel Novotný. Pro oba autory je příroda Kokořínska důležitým motivem, který zpracovávají s citem a viditelným obdivem k této krajině.

Pavel Švec pochází z Prahy, ale žije na Mělníku. Svůj vztah k přírodě, kromě výtvarné tvorby, uplatňuje i v zaměstnání - pracuje jako ošetřovatel zvířat v ZOO a mimoto vede přírodovědné kroužky pro děti. Převážně maluje technikou pastelu a do svých obrazů vkládá lásku k české krajině. Přitom se i často zamýšlí na necitlivým chováním lidí k přírodě.

Pavel Novotný je také původem Pražák, ale nyní žije v Odolena Vodě. Fotografií se zabývá profesně, ale věnuje se i volné tvorbě, kde pomocí fotografie přetváří skleněný materiál na abstraktní obrazy. Fotografuje i krajinu, především Kokořínsko pro jeho rozmanitost, krásu a tajuplnost. Svůj objektiv obrací na kokořínské přírodní scenérie v každé roční době, zachycuje skalní útvary i zasněnou náladu lesních roklí, a zvláště Harasov je jeho srdeční záležitostí.

Vernisáž výstavy Čtyři kokořínské oči se koná v pátek 26. dubna od 18 hodin. Výstava potrvá do 25. května a navštívit ji lze v pravidelné otvírací době v sobotu a ve středu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný termín prohlídky galerie je možné si dohodnout na telefonním čísle 607 138 832.