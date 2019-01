Pokud se nepovažujete za zrovna zkušeného cyklistu nebo máte náladu na odpočinkovější trasu, můžete si udělat výlet do Vlčího Dolu a zase zpět. Trasa je dlouhá jen 15 kilometrů a celou cestu se jede po udržované cyklostezce. Ta začíná v České Lípě v městské části Svárov, odkud vede přes Vítkov až do Vlčího Dolu. Poté se vrací zpátky do České Lípy pro změnu přes Žizníkov. Celá trasa vede přírodou podél řeky Ploučnice.