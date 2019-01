Na uvedení amerického filmu Který je ten pravý? (Home Again) si kino Hvězda v Kamenickém Šenově připravilo speciální promítání s názvem Dámský večer. Ten dává nenápadně najevo, že pánové 1. února od 18 hodin nejspíš zůstanou doma. I přes nespornou krásu hlavní představitelky romantické komedie Reese Witherspoonové, která bude řešit partnerské trable čerstvé „čtyřicítky“, se do kina násilím žádný muž nejspíš vlamovat nebude. I když bude welcome drink.