Den dětí na Pohádkovém zámku

Pro menší děti tu bude princezna se svými speciálním programem na nádvoří od 17 do 19h „Ať žijí balonky!“ a od 19 do 21h „Z pohádky do pohádky“. Na větší děti bude čekat pán podzemí, který je zavede do strašidelného sklepení, odkud vyváznou pouze když splní velice těžké úkoly. V areálu si budete moci také opéct buřty. Po celou dobu budete moci navštívit dětskou dílnu, kde bude i v ceně vstupenky k dispozici pití.

Jaká bude sobota 1.6. od 13 do 18h? Ve 13h začínají prohlídky zámku, kterým Vás provede princezna s příběhem Den zlobení?. V 15:15 uvidíte, po krátké a interaktivní předpohádce, hlavní pohádku Král navždy dítětem. Po celý den budete moci navštívit dětskou dílnu, kde bude v ceně vsupenky k dispozici pití. Také omalovánky, navlékání korálků a za příznivého počasí i půjčovna dětských kostýmů. Děti se budou moci zúčastnit interaktivních her „Vytváříme si náš dětský svět“ a soutěží s pohádkovými bytostmi.