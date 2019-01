Den památky obětí komunistického režimu

Je to 68 let, které 27. června uplynou od justiční vraždy JUDr. Milady Horákové, a 69 let, co byl 21. června popraven generál Heliodor Píka. Obě osobnosti se staly symbolem odporu proti totalitě. U příležitosti letošního Dne památky obětí komunistického režimu si jejich odkaz v pondělí 25. června připomene také Česká Lípa. Tradiční veřejné setkání, které pořádá město ve spolupráci s Vlastivědným spolkem Českolipska, začíná na Smetanově nábřeží u pomníku Milady Horákové v 16.00 hodin, poté se přítomní vydají k pomníku Heliodora Píky na prostranství u KD Crystal.