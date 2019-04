Den Země – „Tvoříme společně ekosystém“

Ekosystémy jsou základní jednotky celého biologického systému Země – biosféry. Je to např. les, pole nebo rybník, také to může být akvárium nebo zkumavka s mikroorganismy. Právě tomuto obsáhlému a zajímavému tématu bude věnován program letošního Dne Země v českolipském muzeu. Na jednotlivých stanovištích se návštěvníci seznámí s prostředím, které znají, a to zcela „novým“ pohledem. Vedle odborných stanovišť s praktickými ukázkami, budou v celém areálu muzea připraveny tvůrčí dílny a pohybové aktivity. Různorodý program je určen žákům všech typů škol, široké veřejnosti i rodinám s dětmi.