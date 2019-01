Dny památek v Zákupech

Prohlídky běžně nepřístupných prostor 1. patra zámku, které donedávna sloužily jako depozitáře, a nyní procházejí postupnou rekonstrukcí, po níž se návštěvníkům zpřístupní úplně poprvé v historii byt vysokého lesního úředníka z období první republiky. Návštěvníci, kteří do této části zámku zavítali již vloni, budou moci porovnat, co se zde od té doby změnilo. Navíc se podívají do dalších dvou pokojů, které jim zůstaly v předchozím roce utajené. Aktuálně připravovaná expozice připomene 100 let republiky a tím pádem také 100 let zámku Zákupy v majetku státu. Začátky prohlídek: 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25 a 15.25 hodin.