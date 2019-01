Ani nemusí být pátek třináctého, všechny černé kočky mohou ležet klidně za kamny a přece zafunguje zákon schválnosti. Prostě jste sama doma a rozhodnete se trochu si užít. Manžel je pryč, ať žije milenec. Avšak ouha. Milencovy funkce jsou poněkud pochablé, zato manžel funguje perfektně. Vrací se přesně ve chvíli, kdy ho nikdo nečeká. Popravdě řečeno i on by raději viděl svou ženu u tety, jak slibovala. Ale to je pouhý začátek kolotoče... Klasický manželský trojúhelník řádně opepřený anglickým konverzačním humorem. Hrají: Dana Morávková, Radek Zima, Lukáš Langmajer, Hana Čížková, Tomáš Juřička / Ivo Kubečka, Jan Antonín Duchoslav / Ivo Kubečka, Gábina Hyrmanová / Miluše Bittnerová.