Horor Cirkus v České Lípě

Fanoušci hororů a děsivých příběhů by neměli minout Horor cirkus Ohana, který zakotvil na louce u Kauflandu v České Lípě. Ohana je prvním hororovým cirkusem v České republice a těší se velké oblibě. Děsivé představení je aktuálně laděno na náměty filmu To, jehož hlavním představitelem je šílený klaun Pennywise, kolem kterého není tak lehké projít. Rád na lidi sahá a nadává. Za maskou se skrývá 24letý Mates Břešťák. Samotné představení je doplněné o světelné efekty, během toho se účinkující pohybují mezi svými „oběťmi“ v podobě diváků. V Lípě bude cirkus hostovat od pondělí 1. srpna do neděle 4. srpna. Představení začínají ve 20.30.