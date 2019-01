Vstupte do amerického baru v polovině 70. let. Zde bývalí členové Divadelního klubu mladých Barbora Darebná, Markéta Holá, Petra Horváthová, Jiří Gottlieber a Štěpán Kňákal zahrají v rámci oslav 50 let Divadelního klubu mladých v režii Petry Horváthové a pod patronací Ivany Bufkové přeškrtanou inscenaci Roberta Patricka Kennedyho děti.

Zde se schází dost zvláštní osobnosti - herec, který sní o opravdové kariéře broodwayské hvězdy, voják, který poznal na vlastní kůži hrůzy války a je přesvědčen, že rozluštil tajemství života a smrti, dívka hippies, která hledala pravdu v demonstracích proti veškerému sociálnímu systému a nalezla "vězení" v alkoholu a drogách, žena-učitelka, která se vzhlédla v prezidentovi USA Johnu Kennedym a jeho manželce Jackie a herečka, která toužila stát se sexuální modlou, jakou byla Marilyn Monroe.