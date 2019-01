ČESKOLIPSKÝ DIVADELNÍ PODZIM: Hra bývalých členů českolipského souboru DKM o nenaplněných ideálech 60. let. Inscena Roberta Patricka vznikla na popud a pod patronací režisérky DKM Ivany Bufkové v rámci letošních oslav 50 let českolipského Divadelního klubu mladých a je zasazena do amerického baru poloviny 70. let, v němž se schází pět podivných osobností.