Kina na Českolipsku v pondělí a úterý

Začátek týdne si můžete zpříjemnit návštěvou některého z biografů na Českolipsku. Českou tvorbu reprezentuje komedie Chata na prodej, kterou promítají v pondělí v českolipském kině Crystal. Zajímavý příběh jedné docela zvláštní rodiny má rozhodně potenciál polechtat bránice.

O dost smutnější je pak další český film Jan Palach. Ten vznikl podle scénáře Evy Kantůrkové a zřejmě není třeba představovat, o čem pojednává. Trojici českých snímků v Nedamově uzavře Svěrákova Obecná škola.

Ze zahraničních filmů by mohl být zajímavý BlacKkKlanman o infiltraci do nejvyšších struktur Ku-klux-klanu v sedmdesátých letech minulého století. Kromě divného názvu má také nadprůměrné hodnocení na filmových portálech. Film s Denzelem Washingtonem byl natočený podle událostí, které se doopravdy staly. Stejně jako životopisný film Whitney, který přiblíží život světoznámé zpěvačky Whitney houston. Ta by se letos v srpnu dožila pětapadesátých narozenin. Svůj život ale ukončila předčasně, když se v roce 2012 předávkovala drogami. I o tom dokument od oscarového režiséra Kevina Macdonalda pojednává. (jj)

Kino Crystal Česká Lípa

Pondělí 20. 8. v 17:30

Chata na prodej

Pondělí 20. 8. ve 20:00 a úterý 21. 8. v 17:30

BlacKkKlanman

Úterý 21. 8. ve 20:00: Úsměvy smutných mužů

Městské kino Nový Bor

Pondělí 20. 8. v 18:00 a 20:30

Whitney

Úterý 21. 8. v 18:00

Mamma Mia! Here We Go Aganin.

Úterý 21. 8. ve 20:30: Jan Palach

Kino Máj Doksy

Pondělí 20. 8. v 18:00

Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená.

Úterý 21. 8. ve 20:00

Jan Palach

Letní kino Nedamov

Úterý 21. 8. v cca 21:30: Obecná škola.