Známé maringotky a jedinečná atmosféra promítání v pojízdném kině – tak vypadá kinematograf bratří Čadíků. Originální projekt, který každé léto do více než 40 českých měst přiváží výhradně filmy z české produkce či koprodukce a promítá je pod širým nebem, letos dorazil v neděli i do areálu koupaliště v Jablonném v Podještědí. Návštěvníci tu až do středy uvidí snímky Anděl Páně 2, Špunti na vodě, Bezva ženská na krku a Bajkeři. Každý den před promítáním od 21:00 hodin vystoupí místní soubory a spolky, které obohatí všechny promítací večery: