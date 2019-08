Koncert: Michaela Rozmarová

Michaela Rozmarová je česká kytaristka žijící a působící v Rakousku. Hře na kytaru se začala věnovat v devíti letech na ZUŠ V. Stínila v Mimoni pod vedením Petra Slavíka, poté pokračovala na konzervatoři v Teplicích u Františka Jiroše a následně nastoupila na rakouskou univerzitu do Grazu do třídy Prof. Martina Myslivečka, kde v roce 2011 studium kytary úspěšně ukončila. Během studia se zúčastnila studijního pobytu na University of Melbourne v Austrálii a také absolvovala mistrovské kurzy u renomovaných lektorů – Leo Brouwer, Sergio Assad, Pavel Steidl, Paolo Pegoraro a další. Je členkou a sólistkou kytarového orchestru v Grazu. Uslyšíte skladby od M. D. Pujola, J. K. MertzeI. Figuereda, J. Morela, R. Dyense a dalších.