Koncert: Patrik Czuczor - Díla z per kytarových romantiků

Na kytarový koncert zve dnes večer knihkupectví Knihomil v České Lípě. Díla z per kytarových romantiků zahraje Patrik Czuczor, absovent ZUŠ V. Snítila v Mimoni, konzervatoře v Teplicích a HAMU v Praze. Koncertní život mu bohužel narušil i vážný úraz pravé ruky v roce 2016 a další reoperace. Což mu trochu komplikuje hraní, ale snaží se s tím vyrovnat, jak to jde. A jestli mu to vychází, můžete posoudit vy sami. Vstupné je 80 korun.