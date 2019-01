Konference 100 let a Českolipsko

Jako odborná část doprovodného programu výstavy 100 let ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě se ve čtvrtek 20. září od 10.00 do 15.00 uskuteční ve Velkém porotním sále Okresního soudu v České Lípě historická konference s názvem 100 let a Českolipsko. Veřejnost má unikátní příležitost seznámit se zajímavými regionálními tématy uplynulého století v jinak málo přístupném, leč velmi reprezentativním českolipském sále. Vstup na konferenci je přes hlavní vchod budovy okresního soudu.

Plody svého bádání zde přednese několikero historiků i aktivních amatérských badatelů, kteří v regionu působí. Jejich vzájemné setkání je důležité pro předávání poznatků a budoucí spolupráci. Výtahy z jednotlivých referátů budou následně publikovány formou elektronického sborníku, přístupného na internetových stránkách českolipského muzea.