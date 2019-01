řijďte si užít letní večery s dětmi do krásného prostředí areálu Pivovaru Cvikov! Na letošní prázdniny tu připravili program v podobě divadelních pohádek, které se budou odehrávat pod širým nebem na nádvoří pivovaru, a to dvě středy v červenci a dvě středy v srpnu vždy od 19:00. Pokud bude pršet nebo bude zima, pohádky se budou hrát v pivovarské Stodole, aby nám je počasí nekazilo.Vstupné bude 40 Kč/osoba, děti do 6-ti let mají vstup zdarma.

11.7. NOPOĎ Nový Bor: Kouzelná flétna

Pohádka o statečném Vojtovi, který vysvobodí princeznu ze zakletí zlé královny.