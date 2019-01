Podruhé oživne městský park v České Lípě přírodním uměním a hudbou. Geopark Ralsko tu v sobotu od 13 do 17 hodin pořádá Land Art Park, odpoledne s programem vhodným především pro rodiny s dětmi. Připraveny budou tvořivé dílny, balancování kamenů, vystoupení dámské kapely Lady Birds, výroba hraček z přírodních materiálů nebo slackline mezi stromy. „Letos jsme přichystali také dvě novinky. Únikovou hru Zachraňte stromy. Je to hra pro celou rodinu, ve které se hráči přenesou do roku 2057 do aglomerace Lipopolis. Druhou novinkou je semínkovna, stále oblíbenější aktivita, kdy si lidé mohou vyměňovat semínka květin, poradit se ohledně péče o zahradu a vyrobit si něco zajímavého,“ uvádí Lenka Mrázová z Geoparku Ralsko.