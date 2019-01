Legiovlak na vlakové nádraží v Novém Boru

Legiovlak je replikou legionářského vojenského ešalonu z let 1918 - 1920, s nímž se českoslovenští legionáři přesouvali bojem s bolševiky po Transsibiřské magistrále. Pojízdné muzeum obsahuje 13 vozů, v nichž na návštěvníky čeká věrné vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích i originální exponáty, to vše doplněné stovkami fotografií mapujících historii čs. legií. Vlaky sloužily jako pojízdná kasárna a staly se do roku 1920 domovem našich vojáků na Rusi. Prohlídky jsou zdarma a budou ve všední dny probíhat od 8:00 do 18: hod. a o víkendu od 9:00 do 19:00 hod.