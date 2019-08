Letní kino Nový Bor: Mamma Mia: Here We Go Again

Je to přesně deset let, co muzikál Mamma Mia! zboural kina po celém světě. Jen u nás se na tom „ničení“ podílelo skoro 750 tisíc diváků, kteří od té doby sní věčný sen o pokračování. Sice to trvalo relativně dlouho, zato v pokračování Mamma Mia! Here We Go Again dostanete hned dva příběhy v jednom! S tím prvním se vrátíme do časů, kdy byla Donna (Meryl Streep a Lily James) čerstvou absolventkou univerzity, chtěla poznávat svět a netušila, že brzy narazí na tři civilizované mladíky a jeden necivilizovaný řecký ostrov a totálně se jí změní život. Druhý příběh se odehrává přesně deset let po událostech prvního dílu, kdy zcestovalejší a moudřejší Sophie (Amanda Seyfried) plánuje velkolepé znovuotevření rodinného hotelu na Kalokairi, na které se samozřejmě sjedou všichni „obvyklí podezřelí“, včetně trojice jejích charismatických tatínků (Pierce Brosnan, Colin Firth a Stellan Skarsgård). Oba příběhy se rafinovaně proplétají a propojují písničkami švédského hudebního zázraku jménem ABBA, ať už novými aranžemi kousků, které zazněly už v minulém díle, nebo hity, na něž se předtím nedostalo.