Famózní a nedostižní Lord Of The Dance se již po dvanácté vracejí do České republiky, aby opět uchvátili zdejší publikum. Při posledním turné v roce 2017 se jim nadšení diváci odměnili dosud rekordní návštěvností! Celkem u nás toto představení shlédlo neuvěřitelných bezmála sedm set tisíc návštěvníků.