Lukáš Pavlásek one man show

Kdo nepláče, není Čech – 90 minutová one man show s podtitulem Češi, alkohol a rock and roll je klasickou stand-up comedy, jen komik a mikrofon. Dozvíte se, který národ je nejlepší na světě, kde začíná zóna debilů, proč pití prospívá naší civilizaci, co pít, když chcete, aby se vám narodil Václav Klaus, povíme si, jak strávit pořádnou dovolenou, kterou nám pokazí dámská jízda, sestavíme si nekompromisní punkovou kapelu, rozebereme si některé lidové písně a nakonec si všichni společně zazpíváme o tom, co nám leze na nervy, protože správnej Čech není nikdy spokojenej...Lukáš Pavlásek patří mezi průkopníky a nejvýraznější tváře české stand-up comedy, znát ho můžete především z jeho výstupů v pořadech Na stojáka a Comedy Club. Jeho celovečerní speciál je esencí toho nejlepšího z jeho tvorby.